"Het was de meest stressvolle wedstrijd van mijn leven", zei Rune na afloop. Mijn hart zat bijna in mijn hoofd. Het was te gek, ik weet niet hoe ik erdoor kwam. Ik begon al aan de tiebreak te denken. Ik moest hem echt winnen en ik ben supertrots dat ik het kon afmaken."

"Ik kan zeker zeggen dat dit nu mijn favoriete toernooi is", jubelde hij. "Ik heb echt genoten van mijn tijd en kan niet wachten om volgend jaar terug te zijn."

"Ik volg je al sinds ik een klein kind was, dus het is een genoegen om met jou op het veld te staan", aldus Rune over Djokovic.

"Je hebt het verdiend"

Hoewel de 35-jarige "niet blij" was met zijn nederlaag, kon hij zijn bewondering voor Rune's harde werk niet verbergen.

"Je hebt deze overwinning absoluut verdiend. Wat een ongelooflijke week heb je gehad", zei Djokovic, verwijzend naar het feit dat Rune vijf top 10-spelers had uitgeschakeld op weg naar de titel.

"Ik ben blij voor je, want ik hou van je persoonlijkheid", vervolgde Djokovic. "Ik denk dat je een zeer toegewijde speler bent die van tennis houdt en enorm hard werkt. Daarvoor word je nu beloond en ik weet zeker dat de toekomst er rooskleurig uitziet voor jou en je team", zei de 21-voudig speler Grand Slam-winnaar na afloop.

