"Ik snap dat het interessant voor jullie is, want jullie hebben het er nu weer over", aldus een lachende Nadal in de persconferentie. "Ik strijd niet meer voor de nummer 1-positie. Ik doe mee om nog competitief te zijn in elke wedstrijd en elk toernooi dat ik speel."

"Ik heb deze positie meerdere keren bereikt in het verleden, dus er is voor mij geen reden meer om hiervoor echt te gaan."

Ad

Nadal gaat op de persconferentie ook nog in op het afgelopen seizoen. "Het is een fantastisch jaar geweest als je naar de resultaten kijkt, maar tegelijkertijd was het een zwaar jaar met alle blessures die ik heb gehad. Ik ben blij dat ik hier ben, en ik accepteer de dingen zoals ze komen", aldus de Spanjaard.

Tennis Tennis | Kerber ontkent geruchten over pensioen - "Nooit gezegd dat ik na de Spelen stop" 15 MINUTEN GELEDEN

AusOpen | Nadal schrijft na dik vijf uur tennis historie met winst 21ste Grand Slam

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open Tennis | "Wonderful fighter" - Tenniswereld feliciteert Kerber met zwangerschap 17 MINUTEN GELEDEN