Op de beelden is te zien hoe Badio in een rugzak reikt om een ​​fles water te pakken en vervolgens ingrediënten begint te mengen voor het mysterieuze drankje. Iemand van Djokovic' team draait zijn rug naar de camera om het zicht op wat Badio aan het doen is te verdoezelen.

Als Badio het drankje heeft gemaakt roept hij een ballenmeisje om de gele fles naar Djokovic te brengen, die op het bankje zit tijdens een kantwissel.

Ad

De clip werd online gedeeld door journalist Damian Reilly, die postte: "Kan iemand die tennis kent uitleggen wat hier aan de hand is en waarom het op deze manier wordt gedaan? Het ziet er ongelooflijk onbetrouwbaar uit."

Tennis Tennis | Rune maakt flinke sprong na zege in Parijs, Zverev voor het eerst in vijf jaar uit top-10 44 MINUTEN GELEDEN

Discussie

Veel fans denken dat de drank een verboden stof kan bevatten. "Er gaat enorm veel geld om in tennis, de beste van hen nemen zonder twijfel doping en doen dat al jaren", antwoordde een Twitter-gebruiker.

"OMG, waarom kijken tennisautoriteiten hier niet naar", zei een ander.

Anderen verdedigden de Serviër weer en schreven: "Denk je serieus dat als ze een speler doping geven, ze dat voor het oog van de camera's en duizenden andere mensen doen?"

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | Alcaraz mist ATP Finals door buikspierblessure, ook seizoensvoorbereiding op de tocht EEN UUR GELEDEN