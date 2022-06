Van Rijthoven bereikte het hoofdtoernooi van Rosmalen via een wildcard. De nummer 205 van de wereld speelde een keer eerder in het hoofdtoernooi van een ATP-toernooi.

In de eerste set liet hij meteen zien dat hij niets onder deed ten opzichte van zijn tegenstander. Met een sterke service kon hij de Canadees die op Roland Garros het toernooiwinnaar Rafael Nadal heel moeilijk maakte, goed onder druk zetten.

De Brabander breekte Auger-Aliassime in de zesde game en wist die voorsprong te behouden. In de tweede set had van Rijthoven het lastig. Hij kwam al vroeg in de set een game achter te staan en wist geen moment terug te komen in die set.

Mentaal sterk

Dat het mentaal wel goed zit bij van Rijthoven liet hij zien in de derde set. Na de moeilijke tweede set pakte hij zijn spel vanuit set 1 weer op. Met krachtige services en agressief serve- en volleyspel maakte hij het de Canadees bij vlagen lastig. In de tiebreak bleven de twee mannen goed serveren, maar het was van Rijthoven die als eerste een mini-break pakte. Deze voorsprong kon hij bewaren, waardoor hij voor het eerst de finale bereikt van een ATP-toernooi.

Door zijn finaleplaats stijgt van Rijthoven naar de 140e plaats op de ATP-ranking. Hij speelt morgen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Daniil Medvedev en Adrian Mannarino.

