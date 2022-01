Net op tijd wakker

De jonge Canadees leek de eerste set te verliezen na een break van de Fin in de zesde game, maar twee breaks van Alliassime brachten hem alsnog naar setwinst. In de volgende twee sets haalde de door Tony Nadal gecoachte Aliassime slechts drie games, waarna de knop omging. Hij won de vierde set met 6-4 en een break in de vijfde game van de vijfde set was voldoende om de winst binnen te slepen.

Davidovich Fokina of Bolt

Auger-Aliassime gaat in de tweede ronde uitkomen tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina of de Australier Alex Bolt, die van het de toernooiorganisatie een wildcard kreeg.

