Het is imponerend om te zien hoe Barty huishoudt dit toernooi. De Australische publiekslieveling gaat in Melbourne op voor haar eerste Australian Open en zou daarmee de eerste Australische winnares worden sinds Chris O’Neill, die het toernooi in 1978 op haar naam schreef. Tot nu toe weet ze de verwachtingen meer dan waar te maken. Vanaf de eerste wedstrijd, waarin ze de Oekraïense Lesia Tsurenko bijna op een dubbele bagel trakteerde, dendert de nummer een van de wereld als een stoomlocomotief door het toernooi. Ze gaf nog geen set weg en won alle sets tot nu toe met 6-4 of beter.

"Ik had lol vandaag"

Barty reageerde na afloop tevreden op haar zege. "Ik had een hoop lol vandaag. Ik speelde erg solide, serveerde erg sterk en kon mijn forehand vaak genoeg in stelling brengen. Ondanks dat ik af en toe een bal miste, raakte ik niet van de leg en bleef ik vertrouwen houden in mijn slagen.

In de halve finale treft Barty de Amerikaanse Madison Keys, die na lang blessureleed eindelijk weer terug is op het hoogste toneel. "Ze had natuurlijk een enorm lastig seizoen vorig jaar met al haar blessures, maar ik ben blij voor haar dat ze weer kan doen waar ze zo goed in is. Ze verdient het om in dit soort stadions te spelen en aan de top van het tennis te staan. Ik heb een aantal geweldige gevechten gehad met Madison en tegen haar mijn eerste titel op Roland Garros gewonnen, dus ik kan niet wachten op de partij van donderdag.

