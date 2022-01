AusOpen | Bernard Tomic verschijnt ziek op de baan en 'weet zeker' dat hij corona heeft

Gesprek met umpire

Het Australische enfant terrible ging aan het begin van de tweede set kort in gesprek met de scheidsrechter over de volgens hem gebrekkige testprocedure bij het toernooi: ''Ik weet zeker dat ik in de komende twee dagen positief test, ik zeg het je. Ik betaal een etentje met je als ik niet binnen drie dagen positief ben en anders betaal jij. Ik snap niet waarom niemand wordt getest. Ze laten spelers naar de baan komen na een zelftest in hun kamer. Kom op zeg, niet eens een officiële PCR-test.”

Tomic verloor de wedstrijd in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi kansloos van de Rus Roman Safioellin: 6-1, 6-4.

Het is de zoveelste rel rondom de Australian Open en corona. Eerder werden een Tsjechische speelster en een scheidsrechter al naar huis gestuurd vanwege een onjuiste vaccinatiestatus en moest Novak Djokovic drie dagen lang in een hotel verblijven in afwachting van de rechtszaak over zijn eerder afgewezen visum. De nummer een van de wereld won de rechtszaak en traint sinds een paar dagen weer volop.

