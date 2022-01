Goede vrienden

In de podcast gaat Becker diep in op de huidige situatie rondom Djokovic, die hij nog steeds beschouwt als een goede vriend: "Ik ken hem heel goed en we zijn nog steeds goede vrienden. Er zijn heel veel dingen fout gegaan. De hamvraag is volgens mij: wie zit er hier fout? Het grote publiek denkt Djokovic. Hij gaat wel eens de mist in met iets maar feit blijft dat hij de juiste documenten bij zich had. Je moet het zo zien: 26 spelers uit het hoofdtoernooi hebben de toernooidirecteur en de staat Victoria gevraagd om toestemming, maar er zijn er maar vijf die dat ook hebben gekregen. Djokovic was er daar een van."

Achterhouden informatie

Over het achterhouden van informatie over zijn covidbesmetting door Djokovic zegt Becker het volgende. "Het is een persoonlijke keuze om medische informatie naar buiten te brengen. Het mag niet zo zijn dat je verplicht bent wildvreemden te vertellen over allerlei ziektes die je hebt gehad. Enige vorm van privacy moet gewaarborgd blijven."

"Het is aan eenieder om dat voor zichzelf te beslissen. Je mag vinden dat Djokovic, als de nummer één van de wereld een voorbeeldfunctie moet hebben, en daar kan ik me wel in vinden. Maar ondanks alles is het zijn leven, zijn recht en zijn keuze en dat moeten we respecteren."

Uitlatingen familie

Tijdens Djokovic' 'gevangenschap' liet de familie van de Serviër zich bijzonder kritisch uit over diens behandeling. Becker snapt de ouders, maar denkt ook dat ze af en toe te ver zijn gegaan. "Zijn vader heeft zeker zijn doel bereikt en misschien wel meer. Hij zal zeker spijt hebben van sommige uitspraken die hij een paar dagen geleden heeft gedaan. Het feit dat zijn familie zo naar buiten kwam met al die statements heeft hem niet echt geholpen. ZIjn ouder zijn heel erg emotioneel, net zoals zijn broer, en het is soms moeilijk te begrijpen wat ze ermee willen bereiken."

Relatie

Becker heeft tot op de dag van vandaag nog een uitstekende relatie met de familie Djokovic: ''Ik was zelfs uitgenodigd op hun bruiloft. Ik ben altijd welkom in het Djokovic-kamp, maar dat betekent niet dat ik denk dat alles wat-ie doet goed is. Novak vind dat hopelijk ook goed van me dat ik mijn mening erover geef. Dat betekent niet dat hij die mening altijd overneemt."

"Ik ben ook benieuwd wat dit gaat betekenen voor andere Grand Slams in de toekomst. Roland Garros heeft al van zich laten horen, net als WImbledon en andere toernooien. De regels worden eerder aangescherpt dan versoepeld. Daarom denk ik dat hij nu zijn best moet doen op de Australian Open en zich daarna echt moet afvragen of het niet beter is als hij zich gewoon laat vaccineren. Of hij dat ook gaat doen, weet ik niet."

Mentale weerbaarheid

Volgens Eurosport-analist Tim Henman gaat dit alles Djokovic juist alleen maar helpen. Becker denkt daar hetzelfde over. ''Het is een straatvechter. Vergeet niet dat hij als tienjarig jongetje in een bunker zat toen er bommenwerpers over zijn stad vlogen. Vergeleken daarmee is een quarantainehotel kinderspel. Desalniettemin is zijn voorbereiding op dit Grand Slam slechter dan ooit."

"Hij heeft niet alleen een week geen bal geslagen, ook heeft hij niet kunnen eten wat hij wil en was hij er slecht aan toe. Uiteindelijk kwam maandagavond pas het verlossende woord of hij mocht blijven. De slechts mogelijke voorbereiding dus. Als hij ergens kwetsbaar is, is het aan het begin van het toernooi. Als hij daar doorheen komt is hij voor mij de favoriet om te winnen."

