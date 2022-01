Griekspoor schiet uit startblokken op weg naar tweede ronde

Niet te stoppen! Tallon Griekspoor blijft maar winnen, ook op de Australian Open. De Nederlander boekte zijn plaats in de tweede ronde dankzij een duidelijke overwinning op Fabio Fognini. Griekspoor liet er met 6-1 6-4 6-4 geen enkele twijfel over bestaan wie er recht had op een plekje in de volgende ronde.

Behalve een overwinning met duidelijke cijfers boekte Griekspoor ook een vlotte zege. Hij stond amper twee uur op de baan en de eerste twee sets waren zelfs na 65 minuten al binnen. De statistieken waren dan ook stuk voor stuk in het voordeel van de Nederlander, die een geweldig resultaat boekte.

Het is voor het eerst in zijn loopbaan dat Griekspoor de tweede ronde bereikt van de eerste Grand Slam van het jaar. Deze prestatie past in het beeld van de opmars die hij inzette in 2021 met een reeks van gewonnen challengers.

Titelverdedigster Osaka kent beste start die ze zich maar kan wensen

Naomi Osaka is tijdens haar eerste ronde op de Australian Open niet voor verrassingen komen te staan. De teruggekeerde titelverdedigster was in de rally’s de bovenliggende partij tegen Camila Osorio en won in twee sets: 6-3 6-3. De grootste schrikmomentjes voor de Japanse waren het raken van de umpire na een mislukte return plus een gefaalde smash, waar ze direct zelf al om kon lachen.

Nadal in straight sets eenvoudig langs Giron

Rafael Nadal kende geen problemen in zijn eersterondepartij. Ondanks dat de Spanjaard al ruim een half jaar niet in actie was gekomen op een Grand Slam vloog hij uit de startblokken, waarna de winnaar van het toernooi in 2010 niet meer los liet, en de wedstrijd uiteindelijk in straight sets wist te winnen: 6-1, 6-4, 6-2.

Binnen het halfuur had Nadal de eerste set al in de zak en alleen in de tweede set sputterde de moedeloze Amerikaan wat tegen. Uiteindelijk had 'Rafa' een kleine twee uur nodig om de klus te klaren. Het was de 70e overwinning voor Nadal op het Australische hardcourt in Melbourne.

Barty met alle gemak van de wereld, maar zonder double bagel door

Ashleigh Barty heeft zich met haar ogen dicht geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De Australische maakt voor eigen publiek jacht op haar eerste titel en had niet beter kunnen beginnen. Barty won met 6-0 6-1 van Lesia Tsurenko en lag lange tijd op koers voor een double bagel. Dat bleef Tsurenko uiteindelijk bespaard, maar na 54 voor haar ellendige minuten was het wel al gedaan.

Zverev is drie sets langs taaie landgenoot

Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De als derde geplaatste Duitser was in straight sets te sterk voor zijn landgnoot Daniel Altmaier, die zich kranig verweerde en daadoor twee tiebreaks afdwong: 7-6, 6-1, 7-6.

Berrettini dankzij pilletje naar tweede ronde

Matteo Berrettini heeft zich met moeite geplaatst voor de tweede ronde in Melbourne. De Italiaan was in vier sets te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima. Na afloop bedankte de Italiaan niet zijn coaches of het publiek, maar droeg hij zijn overwinning op aan 'imodium,' een pilletje tegen buikpijn.

Het was dus allesbehalve makkelijk voor de als zevende geplaatste Italiaan. Berrettini kampte voor de wedstrijd met maagklachten en schreef na de wedstrijd 'Imodium grazie' op de lens van de camera, doelend op het pilletje dat hij voor de wedstrijd kreeg.

