Van de Zandschulp had nog nooit een wedstrijd gewonnen op het hardcourt in Melbourne. Vorig jaar ging de geboren Wageninger kansloos onderuit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, die toen nog qualifier was en nu een van de rijzende sterren in de tenniswereld is.

Ad

Dominantie

Australian Open Hoogtepunten Linette - Sevastova - Australian Open Hoogtepunten 19 MINUTEN GELEDEN

Zo kansloos als het vorig jaar eraan toeging, zo makkelijk verliep het vandaag. Van de Zandschulp domineerde met zijn harde service en groundstrokes, en de Duitser had daarop de gehele wedstrijd geen antwoord. De Nederlander brak zijn Duitse opponent liefst vijf keer en werd zelf slechts een keer gebroken.

Binnen twee uur was de klus geklaard voor Van de Zandschulp, waarmee hij de tweede Nederlander is die in de tweede ronde staat. Gisteren gaf Tallon Griekspoor al het goede voorbeeld door ook in straight sets knap te winnen van de Italiaan Fabio Fognini.

AusOpen | Bekijk highlights van de overwinning van Griekspoor op Fognini

Tweede ronde

Van de Zandschulp treft in de volgende ronde de Franse veteraan Richard Gasquet, die op zijn beurt verrassend genoeg te sterk was voor zijn jonge landgenoot, de als 29e geplaatste Ugo Humbert. Die wedstrijd staat gepland in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01:00 uur Nederlandse tijd. Mocht de Nederlander ook zijn tweederondepartij winnen, dan komt hij in de derde ronde hoogstwaarschijnlijk Daniil Medvedev tegen.

Tijdens de US Open van vorig jaar kwamen de twee elkaar ook al tegen in de kwartfinale toen de Rus in vier sets wist te winnen. Medvedev zou uiteindelijk het toernooi winnen, maar zijn enige setverlies was dus tegen van de Zandschulp.

Hoogtepunten Medvedev - Van de Zandschulp - US Open Hoogtepunten

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Tennis AusOpen | Rus legt het in match tiebreak af tegen Zidansek 23 MINUTEN GELEDEN