De ervaring van de nummer twee van de wereld gaf de doorslag in de derde rondepartij. De Rus was net iets scherper dan de Nederlander.

Medvedev kwam in de eerste set al vroeg op voorsprong. In de derde game brak hij Van de Zandschulp meteen op zijn eerste breakpoint. De US Open-winnaar kwam niet meer in de problemen en serveerde de set moeiteloos uit.

Ad

Australian Open AusOpen | Bekijk hier de hoogtepunten van Van de Zandschulp - Medvedev EEN UUR GELEDEN

Ook in de tweede set kwam de Rus vroeg op voorsprong. Opnieuw wist Medvedev in de derde game toe te slaan. De nummer 57 van de wereld kreeg op 3-2 de kans op een break, maar wist deze niet te verzilveren. De sterke service van de Rus hielpen hem uit de problemen waardoor hij ook de tweede set met 6-4 won.

Verzet gebroken

Waar Van de Zandschulp op de US Open de enige was die een set af wist te snoepen tegen Medvedev was dat in Melbourne anders. Bij vlagen zette hij de Rus onder druk dankzij zijn sterke service en krachtige forehand. Medvedev was echter goed bij de les en kon door uitstekend voetenwerk veel ballen terug over het net slaan.

In de derde set was na een break op 2-2 het verzet van de man uit Veenendaal gebroken. In zijn volgende servicegame werd hij weer gebroken en kon Medvedev serveren voor de winst. Dit deed hij met verve.

Van de Zandschulp was de eerste Nederlander in elf jaar die de derde ronde op de Australian Open bereikte. In 2011 deed Robin Haase dit.

Waar kijk je?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Tsitsipas realiseert zich na benutten matchpoint niet dat hij heeft gewonnen EEN UUR GELEDEN