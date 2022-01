Matig einde 2021

Sinds haar glorieuze op de US Open in september vorig jaar heeft de Britse zes wedstrijden gespeeld, waarvan ze er slechts twee won. Aan het einde van het jaar kwam daar ook nog eens een covidbesmetting bij, waardoor haar seizoen redelijk in de war werd gegooid. Henman zegt daarover het volgende. "Ze had een moeilijk einde van 2021, en haar positieve test op covid hielp daarin niet mee. Ze moest tien dagen in quarantaine, maar daarna kon ze niet meteen aan haar training beginnen", aldus de voormalig nummer een van de wereld.

Henman vervolgt. "Dan vliegt ze naar Australië, krijgt ze te maken met jetlag en ze probeert op dit moment haar ritme op te bouwen. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen de verwachtingen een beetje tempert. Het jaar duurt nog heel lang en daarin krijgt ze nog veel kansen. Vorm is tijdelijk, maar klasse in permanent."

Emoties

Na haar nederlaag tegen de Wit-Russin Elina Rybakina zei Raducanu dat het dit jaar haar doel is om de emoties onder controle te houden. Henman denkt dat ze in de komende jaren nog enorm veel kan leren. "De werkelijkheid is dat dit haar eerste volledige seizoen op de Tour wordt en dat alles nog nieuw voor haar is. Ze zal zich in de komende jaren enorm gaan ontwikkelen."

"Iedereen vraagt me altijd hoe goed ze kan worden. Ze is een fantastische tennisster, een geweldig talent en atleet met een goede mentaliteit, maar ik vind dat je deze jonge spelers pas echt kan beoordelen als ze alle toernooien twee keer hebben gespeeld. Raducanu heeft bijvoorbeeld nog nooit op Roland Garros gestaan, dus in 2023 kunnen we pas echt zien hoe goed ze werkelijk is. Kijk naar een Coco Gauff of Jannik Sinner. Allebei enorme talenten, maar je moet ze tijd gunnen om zich te ontwikkelen."

"Als je naar iemand als Sinner kijkt en ziet hoe goed hij het deed bij de ATP Tour Finals, dan kun je nu pas echt zien dat hij bij de top-10 op de deur klopt. We zien nu pas hoe goed hij echt is. Raducanu heeft slechts zeven of acht toernooien in haar carrière gespeeld, geef haar wat tijd. Ze heeft in twee Grand Slams gespeeld en er daarvan eentje gewonnen. Er zullen vast mensen zijn die ongeduldig zijn en verwachten dat ze meteen overal moet staan, maar ik hoor daar niet bij."

Torben Beltz

Raducanu zal tijdens de Australian Open voor het eerst worden gecoacht door haar nieuwe trainer Torben Beltz, nadat ze uit elkaar ging met haar vorige trainer Andrew Robertson na het winnen van de US Open. Henman verwacht niet dat Beltz iets gaat veranderen aan het spel van de Britse. "Ze moet gewoon op de baan gaan staan en aan haar conditie en spel werken. Ze hebben nog weinig tijd gehad om echt goed in te gaan op haar spel."

"Ze heeft nu alle basisdingen voor elkaar voor de komende jaren. Ik denk dat Torben een geweldige aanwinst is voor het team. Hij is enorm ervaren en ik weet zeker dat hij van waarde kan zijn in de toekomst," aldus de Brit.

Raducanu zit bij de beste twintig speelsters van de wereld als donderdag de loting wordt verricht.

