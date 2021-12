Nadal moest Wimbledon, Tokyo 2020 en de US Open overslaan als gevolg van zijn voetblessure, maar staat inmiddels weer op de baan en raakt de ballen zo goed dat hij het aandurft om weer wedstrijden te gaan spelen. Nadal komt eind dit jaar eerst in actie bij het demonstratietoernooi in Abu Dhabi voordat hij doorreist naar ‘Down Under’.

De eerste wedstrijd van Nadal is een halve finale tegen Dominic Thiem of Andy Murray. Die eerste partij in vijf maanden tijd liegt er qua affiche dus niet om, zoveel is al zeker. Daarna vangt het serieuze werk aan met het ATP-toernooi van Melbourne, dat op hetzelfde tennispark wordt gehouden als de Australian Open.

Jacht op record

Als Nadal zijn rentree goed doorstaat, kun je medio januari via Eurosport en discovery+ volgen of het de Spanjaard na 2009 voor de tweede keer lukt om de Australian Open te winnen. Nadal jaagt net als Novak Djokovic, als hij meedoet, op zijn 21ste Grand Slam-zege.

Roger Federer is in Australië helaas niet van de partij vanwege aanhoudende knieproblemen.

