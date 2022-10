Eerder dit jaar werd Djokovic het land uitgezet, omdat hij de coronaregels in Australië niet zou hebben nageleefd. De negenvoudig eindwinnaar is niet gevaccineerd en kan volgens de wetgeving drie jaar geen visum meer ontvangen, tenzij de Minister van Immigratie een reden ziet om een uitzondering te maken.

Djokovic geeft nu echter aan dat er 'positieve signalen' zijn dat hij gewoon mag aantreden op de eerste Grand Slam van het seizoen. "We zijn aan het communiceren met mijn advocaten in Australie en zij praten weer met de autoriteiten daar. Ik hoop in de komende weken een duidelijk antwoord te ontvangen, zodat ik genoeg tijd heb om me optimaal voor te bereiden."

Favoriete Grand Slam

"Ik wil er heel graag spelen", gaat Djokovic verder. "Ik heb de gebeurtenissen van vorig jaar achter me gelaten en ik wil nu gewoon tennissen, dat is wat ik het beste kan."

Met zijn negen titels is de Australian Open misschien wel het favoriete toernooi van de wereldtopper. "Het is altijd de plek geweest waar ik mijn beste tennis heb gespeeld. De resultaten spreken voor zich, dus ik ben altijd extra gemotiveerd om daarheen te gaan."

"Ik wacht op de toestemming om af te reizen. Het is goed dat ze de grenzen opnieuw hebben geopend voor ongevaccineerden. Ik heb nog wel een verbod, maar hoop dat ze die gaan opheffen."

Kende de consequenties

De tennisser komt ook nog een keer terug op de discussie rondom zijn vaccinatiestatus. "Ik heb nooit iemand willen beledigen of op wat voor manier dan ook geen respect willen tonen."

"Ik wist dat er consequenties hingen aan mijn keuzes, we weten wat er is gebeurt, laten we dat nu afsluiten. Ik werd bedreigd en dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn leven, maar achteraf zijn het allemaal wijze lessen."

Grand Slam-record

Ondanks dat Djokovic niet mocht deelnemen op twee van de vier Grand Slams, kende hij een prima seizoen in 2022. Hij pakte de titel op Wimbledon en haalde de kwartfinale op Roland Garros.

De 35-jarige Djokovic wil volgend jaar op jacht gaan naar het Grand Slam-record van Rafael Nadal. De Spanjaard staat op 22 titels, maar Djokovic zit hem op de huid met slechts een titel minder.

