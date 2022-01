McEnroe

De analisten zijn het erover eens dat vooral het mentale aspect vandaag de doorslag heeft gegeven. John McEnroe: "Net als je denkt dat Nadal geen kans meer heeft, tovert hij iets uit de hoge hoed. Shapovalov speelde beter dan ik hem ooit heb zien spelen. Hoe Nadal zichzelf vervolgens weet op te laden aan het begin van de vijfde set is ongelofelijk."

Ad

McEnroe was, ondanks de vijfsetter, onder de indruk van Nadal. "Nadal sloeg meer dubbele fouten, maar hij speelde goed. Hij moest risico's nemen op zijn service. Je zag hoeveel het voor het betekende dat hij dit nog steeds voor elkaar krijgt. Het is absoluut waanzinnig dat hij dit nog steeds kan."

Australian Open AusOpen | "Alle overgebleven vrouwen kunnen toernooi winnen" - Henin bespreekt kwartfinalisten 20 UUR GELEDEN

AusOpen | Analisten lyrisch - "Dit is wat Nadal zo groot maakt"

"Nadal ziet er goed uit, vind ik. Hij is vroeg naar Australië gekomen om wedstrijden te spelen en aan de hitte te wennen. Dat betaalt zich deze wedstrijd uit. Shapovalov had de winst voor het grijpen, maar dit is wat Nadal zo groot maakt. Hij wist druk te zetten op precies de goede momenten en hij kreeg het voor elkaar. Dat is wat dit soort tennissers onderscheidt", aldus de Amerikaan.

Volgens McEnroe heeft Shapovalov het vooral aan zichzelf te danken dat hij niet in de halve finale staat. "Shapovalov gaat voor alles of niets. Hij werd een beetje wild vroeg in de vijfde set en dat kost hem de wedstrijd. Shapovalov wilde het zo graag. Hij kon het proeven, hij kon het voelen. De kans was er, maar hij sloeg dicht aan het begin van de vijfde set."

"Shapovalov moet begrijpen dat hij mentaal stappen moet maken als hij hogerop wil komen. Sommige spelers winnen niet tot ze halverwege de twintig zijn. Hij heeft dus nog tijd, maar hij is een wildebras op sleutelmomenten. Dan laat hij het gaan, terwijl Nadal juist de meester is in het maximale uit elke situatie halen."

AusOpen | “Je bent corrupt” - Shapovalov gaat tekeer tegen umpire die Nadal tijd gunt

Henman en Wilander

Volgens Tim Henman was het begin van die vijfde set het cruciale moment van de wedstrijd. Shapovalov was teruggekomen van een 2-0 achterstand in sets, maar in de beslissende set brak Nadal hem meteen.

"Je kunt trainen hoeveel je wilt en je kunt je op allerlei manieren voorbereiden in de sportschool en op het trainingsveld. Pas als je op de baan staat, weet je hoe je lichaam gaat reageren. Omdat Nadal zo vaak in deze omgeving gespeeld heeft, kon hij kalm blijven en sterk beginnen aan die vijfde set. Je zag dat het nog steeds ontzettend veel voor hem betekent om het waar te maken in een grote wedstrijd als deze", aldus de Brit.

Volgens Mats Wilander onderschat Nadal zelf hoe goed hij ervoor staat. "Ik denk dat Nadal niet eens weet hij goed hij voorbereid is. Hij komt naar Australie en wint het eerste toernooi, maar hij weet niet hoe hij zich fysiek zal voelen. Waar het om gaat is dat hij alles wat hij in zich heeft, gebruikt."

"Dit zijn niet alleen tactische wapens, maar ook het emotionele aspect van volledige toewijding. Dat is bij Nadal zo'n kracht. Hij kan niet met zichzelf leven als hij niet het best mogelijke eruit haalt. Ik weet niet of er ooit een speler zoals hij geweest is."

AusOpen | "Ik ben geen 21 meer" - Nadal opgelucht na zege op Shapovalov

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | "Wanneer komt hij naar het net?" - Van de Zandschulp zag opgave aankomen 20/01/2022 OM 14:47