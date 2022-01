Lange tijd was Serena Williams de dominante vrouw in het damestennis en was de Amerikaanse overal waar ze verscheen favoriet. Nu dat niet meer het geval is, is er een machtsvacuüm ontstaan. Volgens Henin kan op dit moment ieder van de acht overgebleven speelsters het toernooi winnen: '' Sommige speelsters, zoals Barty, Krejcikova en Keys zijn meer favoriet dan anderen, maar alles kan gebeuren.''

Het zal afhangen van de omstandigheden en de druk denkt Henin. Ashleigh Barty heeft het thuisvoordeel, maar dat hoeft volgens de Belgische niet per se een voordeel te zijn: ''Barty is misschien iets meer favoriet, maar ze moet omgaan met de druk van het thuispubliek. Op dit moment gelooft iedereen in zichzelf en kan iedereen het toernooi winnen. Je ziet het aan Alizé Cornet. Zij laat veel passie, enthousiasme en de wil om te winnen zien. Zij zegt nu: ''Waarom zou ik niet kunnen winnen'' en daar heeft ze gelijk in.''

