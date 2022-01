Er doken afgelopen weekend op de tribunes T-shirts en spandoeken op met de tekst ''Where is Peng Shuai'?' De organisatie was hier niet blij mee en besloot meerdere keren om de spullen in beslag te nemen. Dat kwam de toernooidirectie op veel kritiek te staan. Martina Navratilova noemde de organisatie laf en er werd druk gespeculeerd dat de Australian Open dit slechts deed om Chinese sponsors niet voor het hoofd te stoten.

Ook vanuit de politiek kwam er kritiek. De Australische minister van Defensie Peter Dutton noemde het verbod en het gedrag van de organisatie 'zeer zorgwekkend'. Dutton: ''We moeten ons uitspreken over dit soort issues en ik moedig tennisorganisaties, inclusief Tennis Australia, aan om dit te doen.''

Statement

Na de storm van kritiek maakte toernooidirecteur Craig Tiley vandaag ineens een draai: ''Als toeschouwers een statement willen maken over Peng Shuai, dan is dat helemaal goed. We willen alleen niet dat de protesten de aandacht van de wedstrijden afleidt of dat mensen zich hier oncomfortabel door voelen. We zullen het daarom per geval bekijken.''

Peng Shuai is sinds november vorig jaar de spil van een bijzonder merkwaardige reeks gebeurtenissen. Op social media liet zij weten in 2018 aangerand te zijn door de toenmalige Chinese vice-premier Zhang Gaoli. Daarna verdwenen al haar accounts op social media en werd er een tijdje niets meer van Shuai vernomen.

Nog altijd veel onduidelijk

De eerste keer dat haar naam weer opdook was in een verklaring van Shuai waarin ze stelt dat de beschuldiging op een misverstand berusten en dat ze veilig is. De echtheid van deze verklaring werd direct in twijfel getrokken, waardoor de zorgen verder toenamen.

Nog altijd is niet precies duidelijk wat er meer Peng Shuai gebeurd is en wat haar toekomst is. Inmiddels heeft de WTA besloten alle toernooien in China te schrappen om de druk op de Chinese overheid om Peng weer in volledige vrijheid te laten op te voeren.

