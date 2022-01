AusOpen | Sam Schröder wint Australian Open 2022 na zege op legende

Beide spelers begonnen hun wedstrijd twijfelend. Zowel Alcott als Schröder verloren hun eerste servicegames. Op 4-4 breakte de thuisfavoriet de service van de Nederlander in een 24 punten durende game, waardoor hij voor de set kon serveren. De Limburger wist de set echter volledig om te draaien door daarna Alcott tweemaal te breaken en pakte zo de eerste set met 7-5.

Na de verloren eerste set was de koek op voor de Australische routinier. Schröder ging onbedreigd op weg naar zijn tweede Grand Slam-winst. Hij won de beslissende set met 6-0.

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+.