Vanwege strenge Australische coronaregels mogen niet-gevaccineerde spelers niet deelnemen aan de Grand Slam. Nummer één van de wereld Djokovic wil niet openbaar maken of hij is gevaccineerd. Dit zou kunnen betekenen dat hij de Grand Slam noodgedwongen moet overslaan.

“Djokovic wil de eerste man worden die 21 Grand Slam-titels wint. Op de Australian Open maakt hij de meeste kans, die heeft hij al negen keer gewonnen. Waarom zou hij volgend jaar geen tiende titel kunnen pakken”, vraagt Becker zich hardop af.

Vaccineren voor Australian Open

Becker is resoluut over sporters die zich niet laten vaccineren. “Het is een persoonlijke keuze om je wel of niet te laten vaccineren, maar als je aan de Tennis Tour wilt deelnemen zul je de regels moeten volgen. Dat betekent: als je wilt spelen, moet je gevaccineerd zijn.”

Becker vindt dat dit naast Djokovic ook geldt voor Bayern-voetballer Joshua Kimmich, die als ‘vaccinatiescepticus’ te boek staat. Wie Becker aan het woord wil horen, kan dat doen door de podcast ‘Des Gelbe vom Ball’ te beluisteren.

Davis Cup

Over de nieuwe Davis Cup-opzet is de zesvoudig Grand Slam-winnaar ook niet te spreken. Het toernooi wordt nu in twee weken afgewerkt en niet langer door het hele seizoen. Ook zijn er geen uit- of thuiswedstrijden meer, maar wordt op drie centrale locaties gespeeld: Innsbruck, Turijn en Madrid. De halve finales en finale vinden plaats in Madrid.

Becker meent dat iedereen wint als de opzet van het toernooi wordt veranderd. “Ik herinner me nog dat ik als teamcaptain met Duitsland tegen Spanje speelde in Valencia. Dat is een ervaring die ik niet snel vergeet. Dat systeem wil ik terug.”

Ook maakt hij zich zorgen over de publieke belangstelling in de stadions. “Hoeveel mensen gaan er naar het stadion komen als bijvoorbeeld België tegen Frankrijk in de finale speelt? Ik wil af van het systeem en ik denk dat de meeste spelers het met mij eens zijn.”

