De kwestie Djokovic - Australian Open is nog altijd niet opgelost, dat is wel duidelijk. Vorig jaar leek de Serviër ondanks zijn ongevaccineerde status te kunnen spelen op de eerste Grand Slam van de kalender. Op het laatste moment stak de regering daar echter een stokje voor. Ze trokken zijn visum in en ontzegden hem voor drie jaar de toegang tot het land.

AusOpen | Een terugblik op de vele twists in het veelbesproken Djokovic-dilemma

Ad

Last-minute

Australian Open Tennis | "Opheffen verbanning Djokovic zou een klap in het gezicht zijn van gevaccineerd Australië" GISTEREN OM 11:21

Inmiddels mag je ongevaccineerd Australë in. Dat geeft hoop op voor Tiley, die rondom de Laver Cup uitgebreid sprak met Djokovic. "Hij wil heel graag spelen, maar het zal een last-minute beslissing van de overheid worden of ze de ontzegging van het land voor Novak in stand houden", zegt de toernooidirecteur tegen diverse media.

"Novak heeft de situatie geaccepteerd. Hij moet het nu met de regering afstemmen. Wij volgen alleen de instructies. Het is niet iets waarop wij invloed hebben. Het enige dat ik erover kan zeggen, is dat ik hem graag verwelkom op de Australian Open."

Russen en Belarussen

Over deelname van Russen en Belarussen is Tiley duidelijk. "Ze kunnen niet deelnemen aan activiteiten waarbij we het volkslied spelen. Ook moeten ze uitkomen onder neutrale vlag. In dat geval zijn ze van harte welkom op de Australian Open in januari."

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Australian Open AusOpen | "Wij Australiërs zijn ontzettend verwend" - Barty na gewonnen halve finale 27/01/2022 OM 14:13