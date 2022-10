Het verhaal is bekend. Djokovic wilde aan het begin van dit jaar zijn titel verdedigen in Melbourne. Dit zorgde echter voor problemen, omdat je op dat moment zonder coronavaccinatie het land niet in mocht komen.

Verbanning

In eerste instantie leek de Australische regering een uitzondering te maken voor de Serviër. Eenmaal op Australisch grondgebied moest hij alsnog het land verlaten. Bovendien wachtte hem een verbanning van drie jaar.

Inmiddels zijn de regels in het land veranderd. Ook ongevaccineerd mag je Australië nu in. De verbanning van Djokovic is echter nog niet opgeheven. Als het aan de meeste Australische politici ligt, blijft dit voorlopig ook gelden.

Geen uitzondering

Karen Andrews, voormalig minister van Binnenlandze zaken, zegt in ABC Radio Melbourne geen uitzondering te willen maken. "Er is geen regel voor Novak Djokovic en een andere regel voor de rest van de wereld. Dit verandert niet omdat iemand goed kan tennissen of veel geld heeft."

"We kunnen Novak Djokovic nu niet zomaar toelaten. Het zou een klap in het gezicht zijn van gevaccineerd Australië dat zich ruim twee jaar lang heel goed aan alle regels heeft gehouden."

Haar collega van Immigratie, Dan Tehan, spreekt ongeveer dezelfde woorden. "Als tennisliefhebber zou ik hem graag hier zien. Maar het belangrijkste is dat we de integriteit van ons systeem en de regels beschermen."

Geduldig

Djokovic sprak zich deze zomer tegenover Australische media al uit over de kwestie. Hij wacht geduldig af wat de regering beslist. "Ik wil heel graag terugkomen naar Australië. Ik heb daar mijn beste Grand Slam-resultaten geboekt. Maar ik wil sowieso overal spelen, waar ik kan spelen."

"Ik heb mijn eigen standpunt en daar sta ik nog steeds achter. Ik ben er een voorstander van dat iedereen voor zichzelf kan kiezen wat het beste is. Ik respecteer alles en iedereen en ik verwacht dat mensen ook mijn beslissing respecteren. Als ik toestemming heb om te komen, zal ik er zijn. Kan het niet, dan vind ik het jammer. Maar het is niet het einde van de wereld."

Waar kijk je?

