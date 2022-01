Van de Zandschulp verloor de eerste set met 6-4 en dus leek het even een lastige wedstrijd te gaan worden. Op dat moment had de Nederlands kampioen al wel in de gaten dat Gasquet anders speelde dan hij vooraf had ingeschat: ''Ik had eigenlijk gedacht dat het een pittigere wedstrijd ging worden, want ik had hem zien spelen in de vorige ronde. Toen speelde hij heel veel lange punten. Vanaf het begin merkte ik al dat hij ineens heel snel speelde. Hij wilde de punten kort houden. Toen dacht ik al: volgens mij is er iets aan de hand.''

Na een lastige start herpakte Van de Zandschulp zich. De tweede set won hij met 6-0 en in de derde set stond hij op een 4-0 voorsprong. Van de Zandschulp zag ook dat er een flink niveauverschil zat tussen de eerste set en de rest van de wedstrijd bij zijn tegenstander: ''Ik vond hem eerst best goed spelen. Hij serveerde goed en sloeg veel winners de eerste set. Daarna speelde ik constanter en brak ik hem. Toen liep het snel van hem weg en dacht ik: wanneer komt hij naar het net toe om een hand te geven?''

Medvedev

In de derde ronde speelt Van de Zandschulp tegen de grote favoriet voor de eindzege. Daniil Medvedev is de tegenstander en dat is geen onbekende voor Van de Zandschulp. Vorig jaar tijdens de US Open kende de Nederlander zijn grote doorbraak. Als qualifier haalde hij de kwartfinale. Het was voor het eerst sinds 2004 dat een Nederland zo ver kwam op een Grand Slam. In die kwartfinale was aanstaande tegenstander Medvedev in vier sets te sterk. Ondanks de zware loting ziet Van de Zandschulp de wedstrijd met vertrouwen tegemoet.

''Ik heb het hem in New York al lastig gemaakt. Het is fijn als je al tegen iemand gespeeld hebt en je weet hoe je tegen hem moet spelen. Je weet wat zijn zwakkere punten zijn, als hij die al heeft. Ik denk dat ik er nu fitter bijsta dan vorig jaar. Toen was het mijn achtste wedstrijd, nu is het mijn derde. Ik heb iets minder uren op de baan gestaan'', aldus de Nederlander.

Nieuwe status

Van de Zandschulp merkt dat zijn prestaties in New York niet onopgemerkt zijn gebleven: ''Mensen beginnen je meer te kennen en zelf ga je ook meer verwachten. Op de US Open was het allemaal nieuw. Niemand kende je, dus dat was wel een ander gevoel. Druk hoort bij topsport, maar het is altijd gezonde druk geweest tot nu toe. Ik denk niet dat het te veel is.'' Wat Van de Zandschulp vooral merkt, is dat zijn status veranderd is: ''Normaal gesproken als je de baan op gaat tegen Struff of Gasquet, dan denk je: die jongens moeten winnen. Nu is dat misschien andersom.''

Van de Zandschulp is niet erg bezig met het grotere plaatje van het toernooi. Hij bekijkt het van ronde tot ronde. Toch heeft hij stiekem wel de hoop ooit nog de kans te krijgen om het op te nemen tegen twee legendes: ''Ik denk dat Federer en Nadal toch wel de grootste spelers in de historie van het tennis zijn. Hoe gaaf zou het zijn als je daar nog tegen kan spelen? Ze worden toch wat ouder en het is de vraag hoe lang ze nog doorspelen.''

De wedstrijd van Van de Zandschulp tegen Medvedev wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag gespeeld en is live te zien op Eurosport en discovery+

