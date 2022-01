Griekspoor won maandag in drie sets van de Italiaan Fabio Fognini en vandaag rekende ook Van de Zandschulp zonder al te veel moeite af met zijn tegenstander. De Duitser Jan-Lennard Struff werd in straight sets opzij gezet. Twee tennissers die ogenschijnlijk moeiteloos de tweede ronde van de Australian Open halen. Het is een ongekende luxe voor het Nederlandse mannentennis.

Van de Zandschulp reageerde na zijn wedstrijd op het succes van zijn landgenoot: "We zijn van vroeger iets andere tijden gewend, maar ik denk dat we de goede kant op gaan. We doen het best oké voor een land als Nederland."

Botic redelijk tevreden

Van de Zandschulp was redelijk tevreden over zijn eerste overwinning ooit op de Australian Open. "Ik begon wat stroever en de eerste set was de moeilijkste van de drie. Ik had wel wat moeite om erin te komen, maar dat komt ook omdat hij best wel vol speelt en de punten kort probeert te houden. Nadat ik de eerste set had gewonnen, liep ik er na één moeilijke servicegame redelijk vlotjes doorheen. Hij hielp met daar af en toe ook wel een beetje bij", aldus de regerend Nederlands kampioen.

Van de Zandschulp ziet aan zichzelf dat hij op een aantal punten is verbeterd sinds zijn succes op de US Open vorig jaar. "Ik denk dat er wat meer rust in mijn spel is gekomen. Ook ben ik beter gaan serveren, waardoor ik meer gratis punten binnenhaal. Voor mij was dat een belangrijk punt."

De nummer 57 van de wereld speelt in de volgende ronde tegen veteraan Richard Gasquet. De Fransman was ooit de nummer zeven van de wereldranglijst, maar dat is alweer vijftien jaar geleden. Gasquet is 35 jaar oud en bevindt zich in de nadagen van zijn carrière. Hij staat momenteel op de 81ste plaats van de ATP-Ranking.

