"We hebben hem nodig", zegt Ferrero refererend aan Djokovic. "Wanneer Carlos beter wil worden als tennisser moet hij kunnen spelen tegen één van de beste spelers van de wereld."

"In Madrid troffen ze elkaar al. Carlos verhoogde toen zijn niveau om de wedstrijd proberen te winnen. De deelname van Novak Djokovic tijdens de Australian Open is dus cruciaal voor de ontwikkeling van Carlos."

Djokovic miste dit seizoen twee Grand Slams omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Desondanks won hij Wimbledon en boekte toernooizeges in Rome, Tel Aviv en Astana. De Serviër sloot het seizoen af met winst van de ATP Finals.

Dat Djokovic ook in Turijn won, was geen verrassing voor Ferrero. "Ik denk dat hij na de US Open erg gefocust was om zichzelf te laten zien. Hij wilde alles winnen waar hij speelde. We hebben opnieuw gezien dat hij dit ook kan."

Karakter

Ferrero begon zijn carrière als coach met Alexander Zverev. Deze samenwerking stopte echter binnen een jaar vanwege meningsverschillen. Vier jaar geleden kreeg de voormalig nummer 1 van de wereldranglijst Alcaraz onder zijn hoede. "Het was niet gemakkelijk om met Alexander samen te werken. Hij komt uit een andere cultuur en heeft andere gedachten over hoe je prof moet zijn. Ik had iemand nodig met hetzelfde karakter die hetzelfde wil voor de toekomst. In Carlos heb ik diegene gevonden."

"Hij is de tweede speler die ik coach. Ik blijf leren van hem en hij van mij. Carlos is als een zoon voor mij. Het is een hele aardige jongen waarmee je gemakkelijk kunt samenwerken."

Advies

Ferrero legde de basis voor het succes van Alcaraz in 2022 door hem aan het begin van het seizoen te adviseren zich niet te laten meeslepen door de hype die om hem heen werd gecreëerd, maar zich te realiseren dat hij nog niets groots had gewonnen. De pas negentienjarige tennisser won vervolgens onder andere de US Open en klom van plek 32 naar 1 op de wereldranglijst.

Welk advies geeft Ferrero Alcaraz voor 2023? "Ik zeg hem dat hij nu nog harder moet werken, want als je aan de top wilt blijven, moet je consequent Slams en Masters winnen. Het is dus moeilijker geworden. Eerst klom hij al op door ver te komen in een toernooi. Nu moet hij voortdurend de allerbesten verslaan. Dat kan alleen als je er keihard voor werkt."

