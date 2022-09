Het feit dat hij niet is ingeënt tegen het coronavirus is Djokovic dit seizoen al meerdere keren fataal geworden. De Serviër moest zowel de Australian Open als de US Open aan zich voorbij laten schieten.

Hierdoor miste de 35-jarige Serviër de kans om het record aan Grand Slam-titels van Rafael Nadal in te halen. Dankzij de trimof van de Spanjaard op Roland Garros heeft de Spanjaard op dit moment 22 Slams op zijn naam staan. Djokovic sloeg snel terug en veroverde een paar weken later zijn 21e Grand Slam-titel op Wimbledon.

"Het is altijd jammer als de beste spelers ter wereld door blessures of andere redenen niet aan een toernooi kunnen deelnemen", zei de Spaanse meester voorafgaand aan de US Open. "In dat geval is het missen van één van de beste spelers uit de geschiedenis altijd een groot gemis, nietwaar?"

"We willen het beste deelnemersveld"

"Naar mijn mening is het ook moeilijk voor de spelers omdat we het best mogelijke deelnemersveld willen. Gezien de recente ontwikkelingen in Australië zouden de zorgen van de Spanjaard voorlopig verleden tijd moeten zijn.

Volgens een bericht in het Australische dagblad " The Herald Sun" zou het nieuwe kabinet dat in mei is aangetreden de regels voor ongevaccineerden willen veranderen, in het voordeel van de Serviër

Als Djokovic bezwaar maakt tegen het driejarige inreisverbod naar Australië, zou de Serviër begin volgend jaar weer kunnen schitterende op het toernooi dat hij al negen keer wist te winnen.

