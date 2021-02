Maandag 8 februari gaat de Australian Open — met fans! — van start. In Melbourne, waar het coronavirus middels extreme maatregelen onder controle is gebracht, hervatten topfavorieten Novak Djokovic en Rafael Nadal hun jacht op de hoofdprijzen. Botic van de Zandschulp en Robin Haase zijn de Nederland

Veiligheid voorop

Waar de US Open en Roland Garros vorig jaar via de veelbesproken ‘bubbels’ beoogden het coronavirus buiten de deur te houden, is het in Australië de omgekeerde wereld. Het land, dat op voorbeeldige wijze het coronavirus onder de knie heeft gekregen, moest aanvankelijk beschermd worden tegen het inreizende tenniscircus afkomstig uit talloze risicogebieden. Kosten noch moeite werden gespaard door de Australische tennisbond en de overheid om in januari de meer dan duizend tennislieden (spelers, staf, etc.) via chartervluchten naar Melbourne te vervoeren en 14 dagen in quarantaine te plaatsen in verschillende hotels. De afspraak was dat de spelers onder strenge begeleiding (en na dagelijkse negatieve tests) vijf uur per dag de hotelkamers mochten verlaten om te trainen. Toen eenmaal in Melbourne bleek dat op een aantal vluchten besmette passagiers zaten, werden alle reizigers op de betreffende vluchten — waaronder 72 spelers — in een harde quarantaine geplaatst, zonder het recht de kamer te verlaten. Een derde categorie spelers werd gevormd door een elitegroep van onder anderen Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Simona Halep, Naomi Osaka en Serena Williams. Zij werden ondergebracht in de stad Adelaide, aangezien het maximale aantal toegestane bezoekers in Melbourne was gehaald. Tot slot zijn er de Australische spelers, onder wie nummer één van de wereld Ashleigh Barty en publiekstrekker Nick Kyrgios, die in eigen land uiteraard niet aan een quarantaineperiode weden onderworpen.

Aangezien de Australische bevolking de afgelopen periode grote offers heeft moeten brengen om het succesvolle anti-coronabeleid mogelijk te maken, schoot de beslissing om de grenzen open te stellen voor de internationale tenniswereld bij velen in het verkeerde keelgat. Maar de maatschappelijke en politieke druk was uiteindelijk niet groot genoeg om de stekker uit het evenement te trekken. De Australian Open werd op meerdere fronten te belangrijk bevonden voor de stad Melbourne, de staat Victoria en het land Australië om een jaar over te slaan. Sterker nog, er zal met publiek gespeeld worden. Tot 30.000 fans mogen per speeldag door de poorten wandelen, ongeveer vijftig procent van de normale capaciteit.

Ondertussen zijn de banen op Melbourne Park al ruimschoots uitgeprobeerd door de spelers. De toernooikalender werd namelijk zodanig aangepast, dat er gelijktijdig maar liefst zes ATP/WTA-toernooien werden gehouden in de week voorafgaand aan de Australian Open. De traditionele Australian Summer, waarbij meerdere steden in Australië toernooien huisvesten, is dit jaar dan ook omgedoopt tot de Melbourne Summer. De Australian Open is uiteraard aangebleven als hoofdact, ook toen enkele dagen voor het toernooi iedereen werd opgeschrikt door een positief testresultaat van een bewaker in één van de spelershotels. Een hele wedstrijddag bij de genoemde toernooien werd geschrapt om tot zeshonderd mensen (inclusief spelers) extra te testen, waarna het licht gelukkig snel weer op groen kon worden gezet door de autoriteiten.

Wéér Djokovic & Nadal

In een wereld vol chaos en twijfel kan altijd gekeken worden naar Djokovic en Nadal voor vastigheid. De Serviër en de Spanjaard zijn (wederom) als eerste en tweede geplaatst in Melbourne. De overige twee leden van de zogenoemde Big Four — Roger Federer en Andy Murray — zijn niet aanwezig Down Under. De Zwitser, zesvoudig winnaar van het evenement, gaf aan niet volledig te zijn hersteld van zijn dubbele knieoperatie in 2020 en is nu sinds de Australian Open van vorig jaar uit de roulatie. Ook schemerde door dat de vele veiligheidsmaatregelen verbonden aan deelname te ingrijpend waren voor de familie Federer. Vijfvoudig finalist Murray had een wildcard ontvangen voor deelname, maar testte in het Verenigd Koninkrijk reeds positief op COVID-19, waardoor tijdig reizen onmogelijk werd. Hoewel toppers als Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev ook iets in hopen te brengen, blijven Djokovic en Nadal dé topfavorieten.

Djokovic, recordhouder met acht eindzeges, won ook de afgelopen twee edities en is in Melbourne doorgaans in topvorm. Bovendien zal hij er alles aan doen om zijn 18de Grand Slamtitel in de wacht te slepen en het gat met Federer en Nadal (20 per persoon) te verkleinen. De man uit Mallorca hoopt op zijn beurt via een titel Federer achter zich te laten en alleen het Grand Slamrecord bij de mannen in handen te krijgen. Tegelijkertijd is Melbourne historisch gezien niet het favoriete jachtgebied voor Nadal. Hij won er ‘slechts’ één keer de hoofdprijs, in 2009. Wel haalde de legendarische lefty vijf keer de finale op het blauwe hardcourt.

Loting

Djokovic bevindt zich als topseed bovenaan het speelschema en kan in de kwartfinale mogelijk Gaël Monfils of Zverev treffen. In de halve finale ligt een ontmoeting met de als derde geplaatste Thiem in de lijn der verwachting, wat een herhaling van de finale van 2020 zou zijn. Ook ex-winnaar Wawrinka, Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov en Diego Schwartzman zijn in dit gedeelte van de tabel beland.

Nadal krijgt onderin het schema gezelschap van Tsitsipas, een mogelijke tegenstander bij de laatste acht. In de halve finale wacht eventueel Medvedev, mits de als vierde geplaatste Rus zijn ranking waarmaakt. De Moskoviet zou in de kwartfinale landgenoot Andrey Rublev kunnen ontmoeten. Andere bekenden in de buurt van Nadal en Medvedev zijn Roberto Bautista Agut, David Goffin, Borna Coric, Karen Khachanov, Matteo Berrettini, Fabio Fognini en Alex de Minaur.

Nederlanders

Nederland wordt dit jaar door twee spelers vertegenwoordigd in het hoofdtoernooi bij de mannen. Botic van de Zandschulp kwalificeerde zich met succes voor zijn eerste hoofdtoernooi ooit op een Grand Slamtoernooi en staat dus voor zijn debuut. De 25-jarige speler is daarmee in Melbourne één van zeven debutanten op Grand Slamniveau. Opmerkelijk genoeg is de pas 17-jarige Carlos Alcaraz zijn tegenstander in de eerste ronde. De tiener uit Spanje veroverde eveneens via de kwalificaties een ticket voor het hoofdtoernooi. Direct voor de Australian Open beleefde Van de Zandschulp een droomweek bij de Great Ocean Road Open, één van de genoemde voorbereidingstoernooien die werd georganiseerd op de banen van de Australian Open. De nummer 159 van de wereld bereikte bij zijn ATP-debuut de kwartfinale, waarin hij jammer genoeg twee matchpoints onbenut liet tegen nummer twintig van de wereld Karen Khachanov.

Robin Haase doet mee als lucky loser, nadat een aantal spelers zich voor de start van het toernooi moest terugtrekken en er ruimte vrijkwam voor de ervaren Hagenaar. De 31-jarige Haase, die aanvankelijk niet door de kwalificaties kwam, heeft wel ongunstig geloot met Filip Krajinovic als opponent in de eerste ronde. De ijzersterke Serviër is als 28ste geplaatst. Van de Zandschulp én Haase bevinden zich in het onderste deel van het schema, in de vijver van Nadal.

