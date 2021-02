In Melbourne, waar het coronavirus middels extreme maatregelen onder controle is gebracht, is nummer één van de wereld Ashleigh Barty weer van de partij en zal Serena Williams opnieuw een campagne aanvangen om eindelijk Grand Slamtitel #24 te bemachtigen.

Veiligheid voorop

Waar de US Open en Roland Garros vorig jaar via de veelbesproken ‘bubbels’ beoogden het coronavirus buiten de deur te houden, is het in Australië de omgekeerde wereld. Het land, dat op voorbeeldige wijze het coronavirus onder de knie heeft gekregen, moest aanvankelijk beschermd worden tegen het inreizende tenniscircus afkomstig uit talloze risicogebieden. Kosten noch moeite werden gespaard door de Australische tennisbond en de overheid om in januari de meer dan duizend tennislieden (spelers, staf, etc.) via chartervluchten naar Melbourne te vervoeren en 14 dagen in quarantaine te plaatsen in verschillende hotels. De afspraak was dat de spelers onder strenge begeleiding (en na dagelijkse negatieve tests) vijf uur per dag de hotelkamers mochten verlaten om te trainen. Toen eenmaal in Melbourne bleek dat op een aantal vluchten besmette passagiers zaten, werden alle reizigers op de betreffende vluchten — waaronder 72 spelers — in een harde quarantaine geplaatst, zonder het recht de kamer te verlaten. Een derde categorie spelers werd gevormd door een elitegroep van onder anderen Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Simona Halep, Naomi Osaka en Serena Williams. Zij werden ondergebracht in de stad Adelaide, aangezien het maximale aantal toegestane bezoekers in Melbourne was gehaald. Tot slot zijn er de Australische spelers, onder wie nummer één van de wereld Ashleigh Barty en publiekstrekker Nick Kyrgios, die in eigen land uiteraard niet aan een quarantaineperiode werden onderworpen.

Serena Williams heropent jacht op Grand Slamtitel #24 Foto: Getty Images

Aangezien de Australische bevolking de afgelopen periode grote offers heeft moeten brengen om het succesvolle anti-coronabeleid mogelijk te maken, schoot de beslissing om de grenzen open te stellen voor de internationale tenniswereld bij velen in het verkeerde keelgat. Maar de maatschappelijke en politieke druk was uiteindelijk niet groot genoeg om de stekker uit het evenement te trekken. De Australian Open werd op meerdere fronten te belangrijk bevonden voor de stad Melbourne, de staat Victoria en het land Australië om een jaar over te slaan. Sterker nog, er zal met publiek gespeeld worden. Tot 30.000 fans mogen per speeldag door de poorten wandelen, ongeveer vijftig procent van de normale capaciteit.

Ondertussen zijn de banen op Melbourne Park al ruimschoots uitgeprobeerd door de spelers. De toernooikalender werd namelijk zodanig aangepast, dat er gelijktijdig maar liefst zes ATP/WTA-toernooien werden gehouden in de week voorafgaand aan de Australian Open. De traditionele Australian Summer, waarbij meerdere steden in Australië toernooien huisvesten, is dit jaar dan ook omgedoopt tot de Melbourne Summer. De Australian Open is uiteraard aangebleven als hoofdact, ook toen enkele dagen voor het toernooi iedereen werd opgeschrikt door een positief testresultaat van een bewaker in één van de spelershotels. Een hele wedstrijddag bij de genoemde toernooien werd geschrapt om tot zeshonderd mensen (inclusief spelers) extra te testen, waarna het licht gelukkig snel weer op groen kon worden gezet door de autoriteiten.

Williams en Osaka bij een demonstratietoernooi in Adelaide Foto: Getty Images

Bertens grote afwezige

De enige ontbrekende grote naam in het vrouwentoernooi dit jaar is jammer genoeg Kiki Bertens. De nummer één van Nederland — en nummer tien van de wereld — is nog herstellende van een operatieve ingreep aan haar achillespees (eind oktober). Het feit dat de Australian Open door de situatie met de pandemie drie weken later start dan oorspronkelijk gepland, leek Bertens een kleine kans te geven om alsnog mee te doen, maar het evenement kwam uiteindelijk toch te vroeg. Alle andere top10-speelsters en grote kampioenen zijn wél van de partij in Melbourne.

Bertens afwezig in Melbourne Foto: Getty Images

Barty & Osaka

Ook thuisfavoriet Barty is aan het begin van het seizoen weer opgedoken. De nummer één van de wereld besloot vorig jaar niet terug te keren bij de hervatting van de vrouwentour in augustus en sloeg de US Open en Roland Garros over. In eigen land is de styliste wél klaar voor een herstart en voert ze dan ook het veld aan op de Australian Open, waar ze vorig jaar tot de laatste vier reikte en verloor van latere kampioene Sofia Kenin. De Amerikaanse werd vorig jaar terecht door de WTA uitgeroepen tot speelster van het jaar, waarbij het winnen van haar eerste Grand Slamtitel in Australië natuurlijk cruciaal was. Kenin is als vierde gerangschikt en is de nummer één van de Verenigde Staten. Tussen Barty en Kenin bevinden zich twee meervoudig Grand Slamkampioenes en voormalig nummers één van de wereld: Simona Halep (2) en Naomi Osaka (3). Ook zij mogen zich tot de grote favorieten rekenen. Halep haalde in 2018 de finale, terwijl Osaka een jaar later de titel greep ten koste van Petra Kvitova. De Tsjechische, die tweemaal Wimbledon op haar naam schreef, speelde destijds tegen de Japanse niet alleen voor de titel, maar ook voor de nummer één-positie. Landgenote Karolina Pliskova slaagde er wel al eens in de eerste plaats op de wereldranglijst te bezetten en is tegenwoordig de nummer zes van de wereld. Zij zal dit jaar in Melbourne juist op jacht gaan naar haar eerste overwinning op een Grand Slamtoernooi.

Andreescu staat voor rentree na lange afwezigheid Foto: Getty Images

Andreescu & Williams

Een andere speelster die haar comeback gaat maken in Australië is Bianca Andreescu. De jonge Canadese, US Openkampioene in 2019, heeft langer dan een jaar gemist door fysieke klachten. De laatste wedstrijd van de twintigjarige speelster dateert van eind 2019, niet te lang nadat ze Serena Williams in de finale van de US Open versloeg. Of het fragiele lichaam van Andreescu de belasting van een major weer kan verdragen is één van de interessantste vraagstukken in aanloop naar het evenement. Williams liep in New York tegen Andreescu haar 24ste Grand Slamtitel mis en ook in andere Grand Slamfinales is de levende legende de afgelopen seizoenen afgetroefd door verschillende speelsters. Toch blijft de 39-jarige Williams haar geluk beproeven en hoopt ze in Melbourne, waar ze zevenvoudig kampioene is, dan eindelijk haar felbegeerde 24ste Grand Slamoverwinning te boeken en zodoende het aantal van Margaret Court te evenaren. Ook de veertigjarige Venus Williams weet van geen ophouden. De zevenvoudig Grand Slamkampioene en voormalig nummer één van de wereld toonde een goede vorm in de week voor de Australian Open en heeft nog altijd veel plezier in de strijd op het allerhoogste niveau.

Rus enige Nederlandse troef in het damesenkelspel Foto: Getty Images

Sabalenka & Azarenka

Met Aryna Sabalenka en Victoria Azarenka heeft Wit-Rusland twee ijzersterke troeven in handen. Terwijl Sabalenka de nummer zeven van de wereld is en momenteel in bloedvorm verkeert, beleefde Azarenka in het vreemde seizoen 2020 een indrukwekkende wederopstanding. Bovendien heeft de voormalig nummer één van de wereld in het verleden twee keer de hoofdprijs gegrepen in Melbourne (2012 & 2013). Ook stond de huidige nummer 13 van de wereld in de finale op de US Open vorig jaar. Daarin gaf ze een set voorsprong uit handen tegen Osaka.

Rus verzorgt oranje inbreng

Naast Osaka en Kenin was er nog een derde Grand Slamkampioene vorig seizoen: Iga Swiatek. De jonge Poolse verpulverde in de eenmalige herfsteditie van Roland Garros iedereen op haar pad en won het grootste graveltoernooi zonder setverlies. Vlak voor Parijs speelde de tiener in Rome tegen Arantxa Rus. De Monsterse wist toen te winnen en zal hopen nog in het hoofd te zitten van Swiatek. In de eerste ronde in Melbourne staat het duo wederom tegenover elkaar. Rus is in afwezigheid van Bertens de enige Nederlandse deelnemer in het hoofdtoernooi bij de vrouwen

Loting

Rus en Swiatek bevinden zich in het onderste gedeelte van het speelschema, dicht bij tweede reekshoofd Halep, de als tiende geplaatste Serena Williams en Sabalenka. Ook Andreescu, Kvitova, Garbine Muguruza (finaliste in 2020), voormalig winnares Angelique Kerber en nummer drie Osaka zitten in de bomvolle tweede sectie. Op de eerste regel van de tabel staat natuurlijk Barty. Indien de wedstrijden op ranking gewonnen worden, treft de Australische in de kwartfinale zesde reekshoofd Pliskova. De als vijfde gerangschikte Elina Svitolina stevent af op een ontmoeting met Azarenka, waarna Kenin een logische opponente in de kwartfinale zou zijn.

