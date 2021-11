Al sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn er tennissers die linksom of rechtsom opzien baren. Is het niet door ‘gewoon’ een toernooitje te spelen dan wel door een vaccin te weigeren. En wie zich wel heeft laten vaccineren, is ook nog niet gevrijwaard van het risico op een positieve test.

Becker heeft een idee waar de lage vaccinatiegraad op de tour vandaan komt, al is het volgens hem klip en klaar dat regelgeving er is om aan te voldoen. “De meeste tennissers zijn eigen baas. Ze spelen niet in teamverband en zijn in algemene zin – ik weet waar ik over praat – vrij van geest”, aldus de Eurosport-expert.

Ad

Premier League

Australian Open Australian Open ook het komende decennium exclusief te zien bij Eurosport en discovery+ 07/09/2021 OM 08:44

“Tennissers worden niet graag in een hokje gestopt. Ik heb de cijfers ook gehoord en het verbaast me nogal hoe weinig tennissers er zijn gevaccineerd tegen corona. Als je naar de aantallen over de gehele wereld kijkt, krijgen steeds meer mensen een prik en ik denk dat dit een positieve ontwikkeling is.”

“Als ik afga op berichtgeving is zo’n tweederde van de voetballers in de Premier League gevaccineerd. Atleten moeten bij zichzelf te rade gaan. Als je je sport wilt blijven uitoefenen, dan moet je je vroeg of laat laten prikken. Anders kan het op een gegeven moment niet langer.”

“Of je nu voor vaccinaties bent of er iets tegen hebt… ik kan me de twijfel voorstellen, maar er zijn ook regels waar je aan moet voldoen. Ook als je sporter bent. Veel atleten vinden het misschien moeilijk om aan die regels te voldoen, maar zo werkt het nu eenmaal.”

Djokovic

Iemand die veel ogen op zich weet gericht, is Novak Djokovic. Het is de vraag of de negenvoudig winnaar in Melbourne van de partij kan zijn. Niemand weet namelijk of Djokovic is gevaccineerd. De regels zijn duidelijk, evenals de onverbiddelijke opstelling van de Australiërs: wie niet is geprikt, komt er niet in.

Becker: “Ik snap goed dat Novak niet wil prijsgeven of hij een prik heeft gehad. Hij staat ook in zijn recht, privacy geldt net zo goed voor Novak. Maar als hij wil blijven werken als tennisser, zijn er helaas regels waar ook hij aan moet voldoen. Als de staat Victoria bewijs van vaccinatie verlengt, dan is je eigen mening van ondergeschikt belang. Als de Australische overheid zo besluit, is er slechts één oplossing denkbaar.”

Australian Open Australian Open 2021 | 5 Conclusies 21/02/2021 OM 14:02