13 keer bleek Djokovic hem al de baas. 13 keer in straight sets. Chardy kon het tij niet keren bij zijn nieuwe ontmoeting met de veelvraat. De titelverdediger was wederom niet in een vrijgevige bui en stuurde zijn vaste slachtoffer met 6-3 6-1 6-2 naar huis: 14-0.