Garbine Muguruza trof in haar eerste partij dit jaar de Russische lucky loser Margarita Gasparyan. De Spaanse, die vorig jaar in drie sets de finale verloor van Kenin, is in topvorm en liet dat ook zien in haar openingsduel op Margaret Court Arena: 6-4 6-0. Muguruza is het 14e reekshoofd.