Het is duidelijk dat ik het niet echt wil hebben over de intensiteit of het niveau van de blessure en de pijn. Het zal er niet veel toe doen, want mensen begrijpen niet wat je doormaakt op het veld. Zoals het voelde, aan het begin van de derde set, toen ik mijn eerste medische time-out kreeg, was ik in mijn hoofd erg aan het discussiëren om de wedstrijd na twee games op te geven omdat ik niet kon bewegen. Ik kon niet draaien, ik kon niet retourneren. Het enige dat ik kon doen, is serveren en dat is wat me uit de problemen heeft gehaald. Ik sloeg twee eerste serves, ik wist dat mijn enige kans was als goed te serveren en druk uitoefenen op zijn servicegame, wat gebeurde. Wat er hier ook gebeurt, het werd beter in de vijfde en ik kon beginnen met spelen en een paar services retourneren. Dat heeft me duidelijk een paar cruciale breaks opgeleverd en ik ben hier heel erg trots op, maar tegelijkertijd maak ik me een beetje zorgen omdat ik niet weet wat er aan de hand is. Ik denk dat het een scheur is. Ik had dat rare gevoel bij een van de returns net voordat ik een medische time-out kreeg. Ik wist meteen dat er iets niet goed zat en het werd bevestigd door de fysio van de ATP. We gaan het zien, ik weet het niet - ik heb geen geweldige ervaring met spier scheuren en doorgaan in het toernooi, dus dat is iets dat op dit moment nog onzeker is, of ik op de baan ga staan over twee dagen. Hopelijk kan ik, als God het wil, spelen.