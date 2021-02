Op voorhand was Medvedev de favoriet om te winnen en de nummer vier van de wereld maakte de verwachtingen waar. Via de zege vergrootte hij zijn voorsprong in onderlinge ontmoetingen met de Griek tot 6-1 en verlengde hij zijn actieve winstreeks op de tour tot het waanzinnige aantal van 20 partijen, inclusief 12 (!) zeges op top10-spelers. Tsitsipas leek slechts het volgende slachtoffer.

Australian Open Terugblik Australian Open dag 10 | Tsitsipas stopt Nadal, Medvedev soeverein & Exit Barty 17/02/2021 OM 13:45

Het vertrouwen dat Tsitsipas mogelijk had opgedaan in zijn heroïsche zege op Rafael Nadal in de kwartfinale werd vlot uit de weg geruimd door de ongenaakbare Medvedev. De Moskoviet troefde zijn rivaal, die de nodige vermoeidheidsverschijnselen toonde, op alle fronten af. Het publiek in de goedgevulde Rod Laver Arena was lange tijd getuige van een totale ontmanteling door Medvedev. Het publiek stond overigens massaal achter Tsitsipas, die de fans op een kleine opleving in de derde set na, weinig aanknopingspunten kon geven.

Medvedev kwam op zijn beurt de korte dip snel te boven en is overtuigend doorgedrongen tot zijn tweede Grand Slamfinale, nadat hij reeds de eindstrijd haalde op de US Open in 2019. Toen verloor hij in vijf sets van Nadal. Nu staat hij oog in oog met recordkampioen Djokovic.

