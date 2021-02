Sterke start zussen Williams

Serena en Venus Williams zijn goed begonnen aan respectievelijk hun 20e en 21e deelname aan de Australian Open. Serena, gehuld in een zeer bijzondere catsuit met één lange en één korte ‘broekspijp’, maakte gehakt van de Duitse Laura Siegemund op Rod Laver Arena: 6-1 6-1. De zevenvoudig kampioene is zodoende haar jacht op Grand Slamtitel nummer 24 sterk gestart en van de schouderklachten van vlak voor het toernooi was niets te merken. Ook coach Patrick Mouratoglou was tevreden met het optreden van zijn ‘pupil’:

Zus Venus maakte eveneens indruk, door in twee sets Kirsten Flipkens opzij te zetten. De 40-jarige Amerikaanse en ex-nummer één van de wereld deed dat op Margaret Court Arena: 7-5 6-2.

Thiem & Zverev winnen

De eerste wedstrijd van Dominic Thiem op de Australian Open leverde een boeiend duel op met Mikhail Kukushkin uit Kazachstan. De Oostenrijker, vorig jaar de verliezend finalist, overleefde setpoints in het eerste bedrijf en won uiteindelijk met 7-6 6-2 6-3 van zijn 33-jarige tegenstander op Rod Laver Arena. Ook Alexander Zverev, als zesde gerangschikt dit jaar, kreeg sterk tegenstand. De Amerikaan Marcos Giron, nummer 75 van de wereld, won de eerste set van de Duitser, maar moest in vier sets toch zijn meerdere erkennen: 6-7 7-6 6-3 6-2.

Osaka & Andreescu op koers

Door velen wordt reikhalzend uitgekeken naar een spannende rivaliteit tussen Naomi Osaka en Bianca Andreescu de komende tien jaar. Door de pandemie en een langdurige blessureperiode van 15 maanden bij Andreescu, is de tweestrijd nog niet tot bloei gekomen, maar hoop doet leven. Osaka, winnares in Melbourne in 2019, versloeg knap met 6-1 6-2 Anastasia Pavlyuchenkova in het openingsduel van het programma op Rod Laver Arena. Andreescu maakte op haar beurt haar langverwachte comeback op John Cain Arena en werd aan het werk gezet door de Roemeense lucky loser Mihaela Buzarnescu. De 20-jarige Canadese kwam na twee uur tennis met 6-2 4-6 6-3 als winnares uit de bus.

Emotionele exit Monfils

Voor gevestigde namen Gaël Monfils en Angelique Kerber viel het doek reeds op dag één van het toernooi. De voormalig kampioene werd nota bene op Rod Laver Arena getrakteerd op een bagel door de Amerikaanse Bernarda Pera: 6-0 6-4. Monfils, als tiende geplaatst, ging in vijf sets onderuit tegen het jonge Finse talent Emil Ruusuvuori. De 21-jarige nieuwkomer won na 3 uur en 46 minuten met 3-6 6-4 7-5 3-6 6-3 van de Franse showman, die zich na afloop in gesprek met de Franse pers kwetsbaar opstelde en tranen moeilijk kon bedwingen van teleurstelling. Zijn vormcrisis zit hem dwars en het vertrouwen is weg, erkende Monfils open en eerlijk:

Swiatek klopt Rus

Het vrouwentoernooi op de Australian Open 2021 gaat na één dag reeds verder zonder Nederlanders. Kiki Bertens reisde in het geheel niet af naar het toernooi vanwege het herstel na een achillespeesingreep en Arantxa Rus kwam niet door haar openingsronde. De Monsterse trof in de persoon van Iga Swiatek de regerend Roland Garroskampioene, die dan ook favoriete was om de ontmoeting te winnen. Dat deed de jonge Poolse overigens met duidelijke cijfers: 6-1 6-3.

Dimitrov, Wawrinka & Raonic door

Goed nieuws voor fans van oude bekenden Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka en Milos Raonic. Het ervaren trio heeft de tweede ronde bereikt in Melbourne. Dimitrov had op papier een lastig karwei voor de boeg met Marin Cilic als tegenstander, maar de Bulgaar bleek een maatje te groot voor de finalist van 2018 en US Openkampioen van 2014: 6-4 6-2 7-6. Hij blijft bovendien onverminderd populair bij de fans, die weer (in beperkte aantallen) welkom zijn op locatie bij een tennistoernooi:

Wawrinka, in 2014 winnaar van de Australian Open, had aan drie sets genoeg om de Portugees Pedro Sousa aan de kant te zetten: 6-3 6-2 6-4. Hetzelfde geldt voor Raonic, die in 2016 de halve finale haalde Down Under. De Canadees is dit jaar als 14e geplaatst en maakte zijn ranking waar in de eerste ronde tegen Federico Coria uit Argentinië: 6-3 6-3 6-2.

Halep, Kvitova & Sabalenka halen tweede ronde

Van een test in de eerste ronde was geen sprake voor wereldtoppers Simona Halep, Petra Kvitova en Aryna Sabalenka. De kanshebbers op de eindzege verloren geen set bij hun toernooistart. Tweevoudig Grand Slamkampioene Halep, tevens nummer twee van de wereld, trof in de eerste wedstrijd van de avondsessie op Rod Laver Arena de jonge wildcardspeelster Lizette Cabrera. De Roemeense noteerde een 6-2 6-1 overwinning op de Australische. Ook Kvitova kwam niet in gevaar en klopte met 6-3 6-4 de Belgische qualifier Greet Minnen. De in topvorm verkerende Sabalenka deed het nog beter met een 6-0 6-4 overwinning op de Slowaakse Viktoria Kuzmova.

Djokovic op 14-0

Toen de loting bekend werd gemaakt zal Jeremy Chardy een diepe zucht hebben geslaakt. Naast het feit dat zijn tegenstander, Novak Djokovic, de nummer één van de wereld is en achtvoudig (record)kampioen in Melbourne, heeft de Fransman een pijnlijk verleden met de Serviër. 13 keer bleek Djokovic hem al de baas. 13 keer in straight sets. Chardy kon het tij niet keren bij zijn nieuwe ontmoeting met de veelvraat. De titelverdediger was wederom niet in een vrijgevige bui en stuurde zijn vaste slachtoffer met 6-3 6-1 6-2 naar huis: 14-0.

Kyrgios slaat hotshot en wint

Het thuispubliek had op dag één van de Australian Open veel reden tot blijdschap. Meerdere landgenoten, waaronder enfant terrible Nick Kyrgios, bereikten namelijk de tweede ronde. De man uit Canberra boekte een degelijke overwinning op de Portugese qualifier Frederico Ferreira Silva: 6-4 6-4 6-4. De balkunstenaar was ook — voor de zoveelste keer — verantwoordelijk voor het technische hoogstandje van de dag:

De Australiër gaf als bonus tijdens zijn persconferentie nog een fijne analyse van de Big 3…

Duel Shapovalov-Sinner maakt hype waar

In het mannentoernooi werd de partij van Denis Shapovalov tegen Jannik Sinner al snel omcirkeld als hét affiche in de eerste ronde. Dat de twee jonge sterattracties al op dag 1 aan elkaar werden gekoppeld was tegelijkertijd ook betreurenswaardig te noemen. Het tweetal leverde wel waar op werd gehoopt in de tenniswereld: een vijfsetter. Shapovalov, het 11e reekshoofd, zegevierde na bijna vier uur op de baan met 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4. Sinner won één dag eerder nog de finale van het Great Ocean Road Open ATP-toernooi, waarmee hij zijn winstreeks uitbouwde tot tien partijen. De Canadese Shapovalov maakte een einde aan de indrukwekkende prestatie van de 19-jarige Italiaan, die begrijpelijkerwijs vermoeidheidsverschijnselen toonde in het slopende duel, maar toch knap op de been bleef na een zware toernooiweek.

Nadal, Barty en Nederlandse mannen in actie op dag 2

Op dag 2 van de Australian Open 2021 komt het bovenste gedeelte van het schema bij de vrouwen en het onderste deel van de tabel bij de mannen in actie. Dat betekent dat topseed en nummer één van de wereld Ashleigh Barty haar campagne gaat starten. Niet geheel verrassend krijgt de thuisfavoriete Rod Laver Arena en de eerste avondpartij ter beschikking. Haar tegenstandster en de Montenegrijnse Danka Kovinic. Rafael Nadal, die heeft aangegeven met rugklachten te kampen, komt tijdens de middagsessie (nachtwerk in Nederland) in actie. De kampioen van 2009 neemt het op tegen Laslo Djere en kreeg op dag 1 alvast de nodige tips van een kenner…

Ook titelhouder Sofia Kenin, ex-nummer één van de wereld Garbine Muguruza, tweevoudig kampioene Victoria Azarenka, Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas staan op het programma.

De Nederlandse ogen zullen echter vooral gericht zijn op de partijen van Robin Haase en Grand Slamdebutant Botic van de Zandschulp, die in de nacht van maandag op dinsdag via de Eurosport App live te volgen zullen zijn. Haase, deelnemend als lucky loser, is als tweede (na 01.00 uur) aan de beurt op baan 12 tegen 28e reekshoofd Filip Krajinovic. Van de Zandschulp, die zich kwalificeerde voor het hoofdtoernooi, start om 01:00 al op Baan 17. Zijn tegenstander is eveneens een qualifier en luistert naar de naam Carlos Alcaraz. De 17-jarige Spanjaard is één van de grootste talenten in het huidige mannentennis en staat ook voor zijn debuut op een major.

