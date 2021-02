Nadal ‘gewoon’ naar ronde 2

De ernst van de rugklachten bij Rafael Nadal is ook na zijn eerste rondepartij in Melbourne niet volledig duidelijk. De Spanjaard speelde op Rod Laver Arena zijn eerste partij van het toernooi en leek met name bij de service gas terug te nemen. De kampioen van 2009 won desalniettemin van Laslo Djere in zijn eerste — zeer vermakelijke — wedstrijd van het seizoen: 6-3 6-4 6-1.

Barty noteert dubbele bagel

Nummer één van de wereld Ashleigh Barty heeft een duidelijk statement gemaakt. Ze speelt om te winnen op de Australian Open. De publiekslieveling had aan driekwartier genoeg om een dubbele bagel uit de delen in haar eerste ronde tegen Danka Kovinic: 6-0 6-0. De Montenegrijnse won slechts tien punten in het hele duel, tegenover vijftig voor de Australische.

Van de Zandschulp verliest bij debuut

Het eerste optreden van Botic van de Zandschulp in een Grand Slamtoernooi is in een nederlaag geëindigd. De 25-jarige qualifier werd met duidelijke cijfers geklopt door het 17-jarige toptalent Carlos Alcaraz. De veelbelovende Spanjaard, ook debutant, won met 6-1 6-4 6-4 en is de jongste speler sinds Thanasi Kokkinakis in 2014 die een wedstrijd wint op een Grand Slamtoernooi.

Kokkinakis kwam overigens zelf ook in actie. De thuisheld, toegelaten met een wildcard, boekte voor eigen publiek een emotionele overwinning op de Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon: 6-1 6-1 6-4.

Er zijn nóg meer spelers die een bijzondere dag beleefden. Zo ook de Egyptische Mayar Sherif, die regelrecht de geschiedenisboeken ingaat na haar zege in de eerste ronde…

Haase vechtend ten onder

28e reekshoofd Filip Krajinovic was een pittige tegenstander voor Robin Haase in de eerste ronde op de Australian Open. De Servische nummer twee achter Novak Djokovic was in vier sets de lucky loser uit Nederland de baas: 7-6 6-3 4-6 6-2. Haase keert later terug in het dubbelspel.

Russische favorieten blijven winnen

Daniil Medvedev heeft met speels gemak de tweede ronde bereikt, nadat hij met 6-2 6-2 6-4 de Canadees Vasek Pospisil aan de kant zette. De nummer vier van de wereld verlengde zodoende zijn winstreeks tot 15 partijen (waaronder tien top10-zeges). In de week voorafgaand aan de Australian Open won Medvedev met Rusland, het enige land met twee spelers in de top10 bij de mannen, de ATP Cup. De nummer twee van Rusland is Andrey Rublev, die op zijn beurt in straight sets de volgende ronde behaalde. Het zevende reekshoofd versloeg de Duitser Yannick Hanfmann met 6-3 6-3 6-4 en ligt op koers voor een ontmoeting met Medvedev in de kwartfinale.

Finalisten 2020 starten met zege

Sofia Kenin is aan haar titelverdediging begonnen in Melbourne. De Amerikaanse nummer vier van de wereld opende het dagprogramma op Rod Laver Arena tegen de thuisspelende Maddison Inglis, die een wildcard kreeg voor deelname. Kenin boekte een zege in twee sets: 7-5 6-4.

Garbine Muguruza trof in haar eerste partij dit jaar de Russische lucky loser Margarita Gasparyan. De Spaanse, die vorig jaar in drie sets de finale verloor van Kenin, is in topvorm en liet dat ook zien in haar openingsduel op Margaret Court Arena: 6-4 6-0. Muguruza is het 14e reekshoofd.

Verrassingen

De grootste verrassing in het vrouwentoernooi tot dusver is het vroege verlies van Victoria Azarenka. De kampioene van 2012 en 2013 werd onwel tijdens haar wedstrijd tegen Jessica Pegula en moest — na medisch behandeld te zijn — de zege aan de Amerikaanse laten: 7-5 6-4. De Wit-Russin, als 12e geplaatst, behoorde tot de favorieten voor de eindzege, maar het managen van de harde quarantaine van 14 dagen in Melbourne is Azarenka duidelijk niet gelukt.

Bij de mannen zijn de nederlagen van 12e reekshoofd Roberto Bautista Agut en de als 13e geplaatste David Goffin opvallend. De Spanjaard worstelde met zijn lichaam en ging in vier sets onderuit tegen de Moldaviër Radu Albot: 6-7 6-0 6-4 7-6. De Belg liet op baan 3 vier matchpoints liggen in zijn vijfsetter tegen wildcardspeler Alexei Popyrin uit het thuisland: 3-6 6-4 6-7 7-6 6-3.

Slotakkoord voor Tsitsipas & Berrettini

Dag 2 werd op de grote banen afgesloten door Stefanos Tsitsipas en Matteo Berrettini. De Griek imponeerde op Rod Laver Arena met een 6-1 6-2 6-1 zege op Gilles Simon. De Italiaan trof in de persoon van Kevin Anderson ook een oudgediende. De Zuid-Afrikaan was niet opgewassen tegen het geweld van de ijzersterke nummer tien van de wereld: 7-6 7-5 6-3.

