Hsieh stunt tegen Andreescu

De comeback van Bianca Andreescu is in de tweede ronde op de Australian Open gestopt. De Canadese kreeg te maken met balkunstenares Su-Wei Hsieh, die op Rod Laver Arena buitengewoon indrukwekkend tennis liet zien en met 6-3 6-2 wist te winnen van het achtste reekshoofd. De Taiwanese gaf na afloop in het baaninterview nog een cursus Aziatische cultuur:

Highlights | Bianca Andreescu - Su-Wei Hsieh

Djokovic getest door Tiafoe

Het gebeurt niet vaak dat Novak Djokovic het zwaar heeft in de eerste week op een Grand Slamtoernooi, maar de nummer één van de wereld werd in zijn tweede ronde in Melbourne serieus op de proef gesteld door Frances Tiafoe. De charismatische Amerikaan hield de Serviër 3 uur en 30 minuten op de baan in het hoofdstadion, maar moest uiteindelijk toch buigen voor de recordkampioen: 6-3 6-7 7-6 6-3. Djokovic maakte indruk met maar liefst 26 aces en sprak na afloop over de opmerkelijk snelle banen dit jaar. Ergens in Zwitserland verneemt een zekere twintigvoudig Grand Slamkampioen met een dubbelgevoel dit nieuws:

Highlights | Novak Djokovic - Frances Tiafoe

Cirstea verrast Kvitova

Niet lang nadat Bianca Andreescu op Rod Laver Arena werd uitgeschakeld, was Petra Kvitova aan de beurt op Margaret Court Arena. Het negende reekshoofd, eveneens één van de favorieten voor de titel, ging in drie sets onderuit tegen de Roemeense Sorana Cirstea: 6-4 1-6 6-1.

Highlights | Sorana Cirstea - Petra Kvitova

Wawrinka verspeelt matchpoints tegen Fucsovics in vijfsetter

Stan Wawrinka keek tegen een 2-0 achterstand aan in sets in zijn tweede ronde tegen Marton Fucsovics, toen hij een indrukwekkende comeback inzette, die leidde tot drie matchpoints in de match tiebreak van de vijfde set. Toen ging het mis voor de ex-kampioen in Melbourne. Zijn Hongaarse tegenstander won vijf punten op rij en ging er na vier uur tennis met de zege vandoor: 7-5 6-1 4-6 2-6 11-9.

Highlights | Stan Wawrinka - Marton Fucsovics

Serena snelt naar ronde 3

In navolging van Ashleigh Barty een dag eerder (44 minuten), won ook Serena Williams in sneltreinvaart haar wedstrijd op Rod Laver Arena. Het tiende reekshoofd en zevenvoudig kampioene sloeg 27 winners langs de Servische Nina Stojanovic: 6-3 6-0. Het kanon van een service van de Amerikaanse blijft overigens op volle toeren draaien Down Under:

Highlights | Nina Stojanovic - Serena Williams

Sabalenka & Muguruza blijven winnen

Het aantal titelkanshebbers bij de vrouwen lijkt groter dan ooit. Aryna Sabalenka en Garbine Muguruza behoren in elk geval tot de favorieten. De Wit-Russin, als zevende geplaatst, ontdeed zich van Daria Kasatkina om de derde ronde te bereiken: 7-6 6-3. De Spaanse ex-nummer één van de wereld en verliezend finaliste van vorig jaar had op haar beurt geen kind aan qualifier Ludmilla Samsonova: 6-3 6-1.

Highlights | Aryna Sabalenka - Daria Kasatkina

Canadees trio bereikt derde ronde

Bianca Andreescu moest het veld ruimen in het vrouwentoernooi, maar Canada hoeft niet lang te treuren. De mannen doen het namelijk ook uitstekend. 11e reekshoofd Denis Shapovalov en de als 20e geplaatste Felix Auger-Aliassime gaan het in de derde ronde tegen elkaar opnemen. De goede vrienden klopten respectievelijk Bernard Tomic en James Duckworth in straight sets. Ook Milos Raonic, als 14e gerangschikt en voormalig halve finalist in Melbourne, is doorgestoten tot de derde ronde, door in vier sets te winnen van Corentin Moutet: 6-7 6-1 6-1 6-1.

Geblesseerde Venus verliest van Errani

Dag 3 van de Australian Open mondde uit in een vervelende dag voor Venus Williams. De 40-jarige speelster startte al niet voorspoedig aan haar partij tegen Sara Errani en ging aan het einde van de eerste set ook nog eens flink door haar enkel. Tranen een kreten van pijn volgden, maar een dubbele blessurebehandeling aan het gewricht én haar knie maakte dat ze de wedstrijd kon voortzetten. Voormalig nummer vijf van de wereld Errani, aanwezig in Melbourne via de kwalificaties, hield echter het hoofd koel en bereikte via een 6-1 6-0 overwinning ronde 3.

Highlights | Venus Williams - Sara Errani

Thiem & Schwartzman soeverein

Nummer drie van de wereld Dominic Thiem liet geen spaan heel van Dominik Koepfer in de tweede ronde. De Oostenrijker klopte zijn linkshandige tegenstander met 6-4 6-0 6-2 en voegde zich moeiteloos bij collega Diego Schwartzman in de derde ronde. Het achtste reekshoofd uit Argentinië ontmantelde lucky loser Alexandre Muller uit Frankrijk: 6-2 6-0 6-3.

Highlights | Dominic Thiem - Dominik Koepfer

Halep wint na knappe comeback

Simona Halep leek het derde top10-slachtoffer in het vrouwentoernooi te worden op dag 3 van de Australian Open. De Roemeense keek tegen een 5-2 achterstand aan in de derde set, maar thuisspeelster Ajla Tomljanovic kon de trekker niet overhalen in het spectaculaire duel. De tweevoudig Grand Slamkampioene greep vijf games op rij voor de zege: 4-6 6-4 7-5.

Highlights | Ajla Tomljanovic - Simona Halep

Zverev langs qualifier

Vorig jaar haalde hij de halve finale en ook dit jaar is Alexander Zverev goed gestart op de Australian Open. In zijn tweede partij verschalkte de als zesde geplaatste Duitser, opvallend genoeg spelend in een mouwloos shirt, met 7-5 6-4 6-3 de Amerikaanse qualifier Maxime Cressy.

Highlights | Maxime Cressy - Alexander Zverev

Osaka ongrijpbaar in tweede ronde

In 2019 won Naomi Osaka de titel in Melbourne en ook dit jaar heeft de Japanse haar zinnen gezet op de hoofdprijs. Met de vorm die ze liet zien in haar tweede ronde tegen Caroline Garcia maakt de huidige nummer drie van de wereld een grote kans op de eindzege. Op Rod Laver Arena overklaste ze de voormalig nummer vier van de wereld uit Frankrijk met 6-2 6-3.

Highlights | Caroline Garcia - Naomi Osaka

Kyrgios overleeft matchpoint en wint in vijfsetter

Ugo Humbert weet nu ook hoe het voelt om tegen Nick Kyrgios te spelen op de Australian Open. De getalenteerde Fransman, als 29e geplaatst, dwong in een kolkende John Cain Arena (Kyrgios’ favoriete stadion) zelfs matchpoints af tegen de thuisfavoriet in de vierde set. Met het luidruchtige publiek volledig achter zich repareerde de Australiër de penibele achterstand, stelde het natuurtalent een vijfde set veilig en maakte hij zijn comeback compleet: 5-7 6-4 3-6 7-6 6-4. Zijn beloning? Een ontmoeting met Dominic Thiem. De sfeer? Zie hier:

Highlights | Nick Kyrgios - Ugo Humbert

Swiatek temt Giorgi

De Italiaanse Camila Giorgi is op een goede dag soms onbespeelbaar. Regerend Roland Garroskampioene Iga Swiatek was dan ook gewaarschuwd en kwam meer dan goed voorbereid voor de dag tegen de hardhitter. De Poolse tienerster, als 15e geplaatst, won overtuigend met 6-2 6-4 en heeft nu 18 sets op rij gewonnen op Grand Slamniveau (inclusief Roland Garros 2020).

Highlights | Iga Swiatek - Camila Giorgi

Nadal en Medvedev in de Nederlandse ochtend op dag 4

Fans van Rafael Nadal en Daniil Medvedev hoeven op dag 4 van de Australian Open geen wekker te zetten. De twee topfavorieten staan donderdagochtend (vanaf 09.00 uur) in Nederland op het programma. Nummer één van de wereld Ashleigh Barty is wel in de middag in Australië gepland en zal als tweede na 01.00 uur Nederlandse tijd te bewonderen zijn. Ook de partijen van titelhoudster Sofia Kenin, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev en het boeiende tweede ronde-affiche Elina Svitolina-Coco Gauff zijn live te volgen op donderdag!

