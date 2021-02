Barty via landgenote naar derde ronde

In haar eerste wedstrijd op de Australian Open dit jaar won Ashleigh Barty met maar liefst 6-0 6-0. Een soortgelijke uitslag kon de nummer één van de wereld niet herhalen in haar tweede ronde tegen Daria Gavrilova. De topseed versloeg de wildcardspeelster wel in twee sets: 6-1 7-6. Voorafgaand aan het treffen vond er overigens een bijzonder gestroomlijnde warming-up plaats:

Highlights | Ashleigh Barty - Daria Gavrilova

Rublev & Khachanov denderen door

Het Russische duo van Andrey Rublev en Karen Khachanov is doorgedrongen tot de derde ronde in Melbourne. De als zevende gerangschikte Rublev overleefde setpoints in de derde set van zijn partij, maar won uiteindelijk met 6-4 6-4 7-6 van de Braziliaanse lefty Thiago Monteiro. 19e reekshoofd Khachanov rekende op zijn beurt af met de Litouwer Ricardas Berankis: 6-2 6-4 6-4.

Highlights | Andrey Rublev - Thiago Monteiro

Reuzendoder Kanepi klopt titelhoudster Kenin

De titelverdediging van Sofia Kenin is in de tweede ronde gestopt. De Amerikaanse stuitte namelijk op veterane Kaia Kanepi, die er gedurende haar lange carrière een gewoonte van heeft gemaakt elitespeelsters te kloppen. Met 6-3 6-2 veegde de 35-jarige Estse de nummer vier van de wereld van de baan en noteerde zodoende haar 13e (!) top10-overwinning. Na haar nederlaag gaf de teleurgestelde Kenin een emotionele persconferentie:

Highlights | Sofia Kenin - Kaia Kanepi

Berrettini klopt Tsjechische nieuwkomer

Qualifier en nummer 199 van de wereld Tomas Machac kan met opgeheven hoofd vertrekken uit Australië. De 20-jarige Tsjechische nieuweling snoepte een set af van negende reekshoofd Matteo Berrettini in de tweede ronde. De sterke Italiaan won in vier sets met 6-3 6-2 4-6 6-3.

Highlights | Tomas Machac - Matteo Berrettini

Bencic worstelt zich langs Kuznetsova

In een chaotisch tweede rondeduel tegen voormalig nummer twee Svetlana Kuznetsova is Belinda Bencic als winnares uit de bus gekomen. Het 11e reekshoofd uit Zwitserland was na 2 uur en 39 minuten met 7-5 2-6 6-4 te sterk voor de tweevoudig Grand Slamkampioene uit Rusland. In tegenstelling tot Kenin, kon Bencic wel een lach opbrengen in haar nabespreking met de pers:

Highlights | Belinda Bencic - Svetlana Kuznetsova

Tsitsipas in thriller langs Kokkinakis

4 uur en 32 minuten had Stefanos Tsitsipas nodig om publiekslieveling Thanasi Kokkinakis te kloppen in de sfeervolle Rod Laver Arena. Het Griekse vijfde reekshoofd werd niet één keer gebroken door de Australische wildcardspeler, die na lange tijd zijn rentree heeft gemaakt op de tour. Toch werd er een vijfsetter gespeeld, waarin Tsitsipas met 6-7 6-4 6-1 6-7 6-4 zegevierde en zich verzekerde van een plaats in de derde ronde. De sterke terugkeer van Kokkinakis zorgde voor een brede glimlach in het stadion en in de hele tenniswereld:

Highlights | Stefanos Tsitsipas - Thanasi Kokkinakis

Pliskova wint buiten schijnwerpers

De spotlights zijn zelden op haar gericht, maar voormalig nummer één van de wereld Karolina Pliskova staat uitstekend te spelen op de Australian Open dit jaar. Het zesde reekshoofd rekende in twee sets af met Danielle Collins voor een plek in de derde ronde: 7-5 6-2. De Tsjechische vaste kracht in de top10 is nog altijd op jacht naar haar eerste Grand Slamtitel.

Highlights | Danielle Collins - Karolina Pliskova

Fognini maakt ruzie na winnen Italiaanse kraker

Voor het eerst in het proftijdperk namen twee Italiaanse mannen het tegen elkaar op in Melbourne. Het unieke duel tussen Fabio Fognini en Salvatore Caruso mondde uit in een vier uur durend spektakel, dat via een match tiebreak werd gewonnen door Fognini: 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6(12). Bij de afsluitende handdruk aan het net ging het tweetal in fraaie Italiaanse bewoordingen een felle discussie aan. Al snel verscheen de Engelse vertaling van het vreemde conflict op social media:

Highlights | Fabio Fognini - Salvatore Caruso

Mertens zet winstreeks door richting ronde 3

Elise Mertens heeft zich naar de derde ronde geslagen op de Australian Open. De Belgische, die vorige week de Gippsland Trophy won op Melbourne Park, blijft zeges boeken Down Under. Het 18e reekshoofd schakelde met 7-6 6-1 de Chinese Lin Zhu uit op 1573 Arena.

Highlights | Lin Zhu - Elise Mertens

Losgeslagen fan weerhoudt Nadal niet van winst

Het laatste duel op Rod Laver Arena was voor voormalig kampioen Rafael Nadal. De Spanjaard boekte een degelijke zege op de Amerikaanse qualifier Michael Mmoh: 6-1 6-4 6-2. Gedurende de wedstrijd werd een fan uit het publiek verwijderd, nadat ze de ex-nummer één van de wereld onheus bejegende en een middelvinger opstak in zijn richting. Nadal kon er om lachen:

Highlights | Michael Mmoh - Rafael Nadal

Svitolina te sterk voor Gauff

Eén van de mooiste affiches in het vrouwentoernooi was het treffen van Elina Svitolina en de 16-jarige Coco Gauff. Beide speelsters kwamen uitstekend voor de dag, maar het was de nummer vijf van de wereld uit Oekraïne die op de belangrijkste momenten de betere was op Rod Laver Arena en de tiener naar huis stuurde: 6-4 6-3.

Highlights | Coco Gauff - Elina Svitolina

Medvedev wint op verjaardag

De zegereeks van Daniil Medvedev is ook na de tweede ronde in Melbourne nog actief. De mopperende Rus had op zijn 25e verjaardag geen al te best humeur, maar won zijn rommelige onderonsje met de Spanjaard Roberto Carballes Baena alsnog in straight sets: 6-2 7-5 6-1. Medvedev is nu 16 wedstrijden op rij ongeslagen.

Highlights | Roberto Carballes Baena - Daniil Medvedev

Topprogramma dag 5 met Djokovic, Williams en Kyrgios-Thiem

Vrijdag 12 februari belooft wederom een fantastische dag te worden op de Australian Open. Vanaf 01.00 uur Nederlandse tijd zullen de derde rondepartijen van onder anderen Serena Williams, Naomi Osaka, Garbine Muguruza en Aryna Sabalenka te bewonderen zijn op Eurosport en de Eurosport App. De avondsessie, te beginnen vanaf 09.00 uur in de ochtend in Nederland, biedt ook meerdere topaffiches. De Canadese maatjes Denis Shapovalov en Felix Auger-Aliassime nemen het tegen elkaar op en ook Novak Djokovic komt dan in actie tegen Taylor Fritz. Dé wedstrijd van de speeldag is echter de ontmoeting tussen Nick Kyrgios en Dominic Thiem, die op verzoek van de Australiër in ‘zijn’ John Cain Arena zal plaatsvinden.

