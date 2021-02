Lockdown

Vroeg op de dag werd bekendgemaakt dat de staat Victoria in een derde lockdown zal gaan vanaf zaterdag 13 februari, als gevolg van een kleine stijging van coronagevallen. Een statement vanuit de organisatie over de implicaties voor de Australian Open liet niet lang op zich wachten:

Australian Open Geblesseerde Djokovic wint in vijfsetter EEN UUR GELEDEN

De speeldag begon met het publiek op de banken en eindigde in eenzaamheid…

Geblesseerde Djokovic wint in vijfsetter

Het leek er enige tijd op dat Novak Djokovic niet meer verder zou kunnen spelen, nadat hij in de derde set van zijn derde ronde tegen Taylor Fritz door een glijpartij een buikspierblessure opliep. De nummer één van de wereld had op dat moment al een 2-0 voorsprong in sets te pakken en was dus dichtbij de eindstreep. De kwetsuur gaf Fritz de kans om terug te keren in de partij en de Amerikaan slaagde erin de stand gelijk te trekken. Gedurende het duel, om 23.30 uur lokale tijd, moesten de fans het stadion verlaten om op tijd thuis te kunnen zijn in verband met de naderende avondklok om middernacht. Na het vreemde tafereel wist de vechtjas Djokovic alsnog een manier te vinden om de vierde ronde te bereiken: 7-6 6-4 3-6 4-6 6-2. Gezien de bijzondere omstandigheden noemde de Serviër het achteraf één van zijn bijzonderste zeges ooit. Ook zei hij met zekerheid te weten dat hij een spierscheuring heeft opgelopen. Wordt vervolgd…

Highlights | Novak Djokovic - Taylor Fritz

Williams getest door Russische tiener

Anastasia Potapova verzuimde twee setpoints te verzilveren in haar eerste set tegen Serena Williams in de derde ronde. De zevenvoudig kampioene wist toen vanuit een 5-3 achterstand een tiebreak af te dwingen, waarin ze met 7-5 de betere was. In de tweede set ging het vervolgens gemakkelijker voor de 23-voudig Grand Slamwinnares, die haar 90e wedstrijd won in Melbourne: 7-6 6-2. Ook gaf de 39-jarige speelster alvast een voorbeschouwing op Valentijnsdag:

Highlights | Anastasia Potapova - Serena Williams

Thiem klopt Kyrgios in kraker

Het was met afstand het duel waar het meest naar werd uitgekeken in de derde ronde: de confrontatie tussen lokale held Nick Kyrgios en nummer drie van de wereld Dominic Thiem. Op aanvraag van de Australiër werd de partij afgewerkt in zijn favoriete stadion, John Cain Arena. Na bijna 3,5 uur tennis was het de ijzersterke Oostenrijker die aan het langste eind trok in de buitengewoon sfeervolle omstandigheden op de baan. Dat deed de verliezend finalist van 2020 door knap een 2-0 achterstand in sets om te buigen: 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4. Kyrgios was na afloop lovend over het spel van zijn overwinnaar:

Highlights | Dominic Thiem - Nick Kyrgios

Swiatek heeft tien op rij

De eenmalige herfsteditie op Roland Garros vorig jaar werd gewonnen door Iga Swiatek. De jonge Poolse zegevierde in Parijs zonder een set te verliezen. In Melbourne gaat ze vrolijk verder met domineren. Française Fiona Ferro werd in de derde ronde op de Australian Open haar volgende slachtoffer: 6-4 6-3. Zodoende heeft Swiatek nu tien Grand Slamwedstrijden op rij gewonnen.

Highlights | Iga Swiatek - Fiona Ferro

Onbekende Karatsev verplettert Schwartzman

Voor het eerst in zijn carrière doet de 27-jarige Rus Aslan Karatsev mee aan het hoofdtoernooi op een major. Vanuit de kwalificaties is de indrukwekkende hardhitter nu doorgedrongen tot de vierde ronde op de Australian Open. Dat deed hij opmerkelijk genoeg via een ruime zege op Diego Schwartzman, nota bene zijn eerste top10-tegenstander ooit: 6-3 6-3 6-3.

Highlights | Aslan Karatsev - Diego Schwartzman

Ongenaakbare Sabalenka naar laatste 16

Voor de tweede keer in haar carrière heeft Aryna Sabalenka zich gevoegd bij de laatste 16 op een Grand Slamtoernooi. De Wit-Russin, als zevende gerangschikt, steekt in een absolute bloedvorm en liet de Amerikaanse Ann Li geen kans. Binnen een uur stond er 6-3 6-1 op het scorebord.

Highlights | Aryna Sabalenka - Ann Li

Auger-Aliassime & Raonic houden Canada in de race

Niet één, maar twee Canadezen bij de laatste 16 in Melbourne. Felix Auger-Aliassime won de veelbesproken clash met zijn goede vriend Denis Shapovalov met 7-5 7-5 6-3. Milos Raonic ontdeed zich ondertussen van de Hongaar Marton Fucsovics in vier sets: 7-6 5-7 6-2 6-2. Het servicekanon speelt in de vierde ronde tegen Djokovic. Maar herstelt de Serviër wel op tijd?

Highlights | Denis Shapovalov - Felix Auger-Aliassime

Muguruza houdt koers

Het zal een knappe prestatie vergen van degene die Garbine Muguruza wil stoppen. De Spaanse kampioene verpulverde in 56 minuten de Kazachse Zarina Diyas: 6-1 6-1. In de vierde ronde wacht een ontmoeting met niemand minder dan collega-wereldtopper Naomi Osaka.

Highlights | Garbiñe Muguruza - Zarina Diyas

Efficiënte zege voor Zverev

Hij heeft er een handje van om vroeg in Grand Slamtoernooien slopende vijfsetters te spelen, maar Alexander Zverev was dit jaar in de derde ronde op de Australian Open zuinig met zijn energie. Met 6-3 6-3 6-1 zette het zesde reekshoofd de Fransman Adrian Mannarino aan de kant.

Highlights | Adrian Mannarino - Alexander Zverev

Osaka blijft leveren

De uitslag gaf een vertekend beeld van de gang van zaken, maar Naomi Osaka is wederom zonder setverlies door haar wedstrijd gekomen in Melbourne. In de derde ronde was het de beurt aan de Tunesische Ons Jabeur, 27e reekshoofd, om te buigen voor de Japanse wereldster: 6-3 6-2. De nummer drie van de wereld kreeg ook nog bijzonder bezoek op de baan:

Highlights | Ons Jabeur - Naomi Osaka

Halep & Vondrousova verspillen geen tijd

Ook nummer twee van de wereld Simona Halep en voormalig Roland Garrosfinaliste Marketa Vondrousova hebben een ticket voor de vierde ronde bemachtigd. De Roemeense, finaliste in 2018, had geen kind aan 32e reekshoofd Veronika Kudermetova (6-1 6-3), terwijl de Tsjechische met 6-2 6-4 Sorana Cirstea naar huis stuurde vanaf Margaret Court Arena.

Highlights | Veronika Kudermetova - Simona Halep

Dag 6 | Nadal & Barty in avondsessie (ochtend in Nederland)

Goed nieuws voor Nederlandse tennisfans! Rafael Nadal én Ashleigh Barty spelen hun derde ronde in Melbourne tijdens de avondsessie, ofwel vanaf 09.00 uur in de ochtend in Nederland. De partijen van de kampioenen zijn uiteraard te zien op Eurosport en eurosport.nl. Russische kanshebbers Daniil Medvedev en Andrey Rublev spelen overdag, evenals Stefanos Tsitsipas.

Een verbluffend aanbod voor verbluffend tennis. De Eurosport app voor slechts 0,99€ gedurende één maand! Klik hier voor het aanbod.

Australian Open Geen toeschouwers de komende 5 dagen bij Australian Open 2 UUR GELEDEN