Ook Vondrousova trapt in val Hsieh

Su-Wei Hsieh beleeft het toernooi van haar leven. De Taiwanese staat voor het eerst in haar carrière bij de laatste acht op een Grand Slamtoernooi. In de vierde ronde rekende ze af met Marketa Vondrousova, die geen antwoord vond op het unieke spel van de 35-jarige Hsieh. De nummer 71 van de wereld is de oudste kwartfinaledebutante op een Grand Slamtoernooi in het proftijdperk. Coach McNamee gaf een inkijkje in de bizarre manier waarop zijn pupil opereert…

Australian Open Highlights | Novak Djokovic - Milos Raonic 2 UUR GELEDEN

Highlights | Su-Wei Hsieh - Marketa Vondrousova

Osaka overleeft Muguruza

Het was de eerste van vier fantastische damespartijen op het zondagprogramma, de kraker tussen Naomi Osaka en Garbine Muguruza. Als er publiek had gezeten, hadden zij meer dan waar voor hun geld gekregen. De Japanse ex-nummer één van de wereld overleefde matchpoints en klopte de Spaanse ex-nummer één van de wereld met 4-6 6-4 7-5 op weg naar de kwartfinale. Daarin staat de drievoudig Grand Slamkampioene tegenover Hsieh, een confrontatie die ze op karakteristieke wijze voorbeschouwde…

Highlights | Garbiñe Muguruza - Naomi Osaka

Williams pareert offensief Sabalenka

De thriller van Naomi Osaka en Garbine Muguruza in Rod Laver Arena werd opgevolgd door nóg een waanzinnig gevecht tussen wereldtoppers. Aryna Sabalenka stond voor de taak via 23-voudig Grand Slamkampioene Serena Williams haar eerste kwartfinale op een major te halen. De als zevende gerangschikte Wit-Russin had na 2 uur en 9 minuten net niet genoeg in huis om in haar eerste ontmoeting met de Amerikaanse legende te zegevieren. Williams won knap met 6-4 2-6 6-4 en beschreef in nabeschouwing haar gedachtegang tijdens de boeiende partij…

Highlights | Aryna Sabalenka - Serena Williams

Karatsev stunt ook tegen Auger-Aliassime

De verrassing van het mannentoernooi blijft verrassen. Qualifier Aslan Karatsev, bezig aan zijn eerste hoofdtoernooi ooit op een major, is door naar de kwartfinale. De 27-jarige Rus kwam in de eerste vijfsetter uit zijn loopbaan als winnaar uit de bus tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime, nadat hij een 2-0 achterstand in sets omzette in een indrukwekkende zege: 3-6 1-6 6-3 6-3 6-4. De bankrekening van Karatsev gaat binnenkort kennismaken met een Grand Slam-cheque…

Highlights | Felix Auger-Aliassime - Aslan Karatsev

Vlakke Thiem hard onderuit tegen Dimitrov

In de derde ronde won hij in een kolkend stadion in vijf sets van Nick Kyrgios. Twee dagen later in de vierde ronde in Melbourne is Dominic Thiem roemloos ten onder gegaan tegen Grigor Dimitrov: 6-4 6-4 6-0. De voormalig nummer drie trof een vlakke Thiem, die duidelijk kampte met fysiek ongemak. De precieze aard daarvan wilde de huidige nummer drie na afloop niet bespreken…

De woorden van Dimitrov eerder dit toernooi, over de potentie die zijn generatie spelers nog steeds heeft, zijn weer opgerakeld nu de Bulgaar de kwartfinale heeft gehaald…

Highlights | Dominic Thiem - Grigor Dimitrov

Halep neemt revanche op Swiatek

Op Roland Garros werd Simona Halep overdonderd door Iga Swiatek, maar in Melbourne heeft de Roemeense revanche kunnen nemen. De jonge Poolse won de eerste set weliswaar, maar de nummer twee van de wereld was uiteindelijk in de beslissende set te sterk: 3-6 6-1 6-4. Daarmee heeft Halep, tweevoudig Grand Slamkampioene, haar 100e partij gewonnen op een major. Over haar volgende tegenstandster is de voormalig nummer één van de wereld ondubbelzinnig…

Highlights | Iga Swiatek - Simona Halep

Zverev wederom kwartfinalist

Alexander Zverev en Dusan Lajovic hebben een verleden met vijfsetters. Daar had de Duitser in de vierde ronde in Melbourne dit jaar echter geen trek in. Via een stevige driesetter nam hij ditmaal afstand van de als 23e geplaatste Serviër: 6-4 7-6 6-3. Het zesde reekshoofd is zodoende door naar de laatste acht. Vorig jaar schopte hij het tot de halve finale.

Highlights | Dusan Lajovic - Alexander Zverev

Djokovic genoeg hersteld voor zege op Raonic

Na het oplopen van een buikblessure in zijn derde ronde op de Australian Open, was het de grote vraag of Novak Djokovic in staat zou zijn twee dagen later aan te treden in de vierde ronde. De Serviër kreeg echter groen licht van zijn vele behandelaars om te starten tegen Milos Raonic en won in vier sets van de Canadees: 7-6 4-6 6-1 6-4. Ook bereikte hij een nieuwe mijlpaal…

Highlights | Novak Djokovic - Milos Raonic

Dag 8 | Nadal-Fognini & Tsitsipas-Berrettini

Waar op zondag de vrouwenaffiches in het oog sprongen, zijn op de tweede maandag van de Australian Open de mannen blikvanger. De dagsessie in Rod Laver Arena wordt afgesloten door de vierde rondepartij van Rafael Nadal en Fabio Fognini. De Italiaan heeft meerdere overwinningen op de Spanjaard geboekt in zijn carrière en staat momenteel uitstekend te spelen in Melbourne. De laatste wedstrijd van de avond, uiteraard te zien op Eurosport en de Eurosport app in de Nederlandse ochtend, is het top10-treffen tussen Stefanos Tsitsipas en Matteo Berrettini. Eerst komt nummer één van de wereld Ashleigh Barty nog in actie. Zij speelt om 09.00 uur in Nederland tegen Shelby Rogers. Voor het Russische duo Daniil Medvedev en Andrey Rublev is Margaret Court Arena gereserveerd. Zij spelen tegen respectievelijk Mackenzie McDonald en Casper Ruud.

Een verbluffend aanbod voor verbluffend tennis. De Eurosport app voor slechts 0,99€ gedurende één maand! Klik hier voor het aanbod.

Australian Open Zverev wederom kwartfinalist 5 UUR GELEDEN