Primeur Pegula

Serena Williams krijgt gezelschap van meerdere landgenoten in de kwartfinale op de Australian Open. Jessica Pegula, de nummer 61 van de wereld, is bezig aan een droomtoernooi en bereikte via haar eerste top10-zege de laatste acht in Melbourne. Ze vloerde met 6-4 3-6 6-4 vijfde reekshoofd Elina Svitolina. Eerder dit toernooi was Pegula verantwoordelijk voor de uitschakeling van tweevoudig kampioene en voormalig nummer één van de wereld Victoria Azarenka.

De 26-jarige speelster is overigens de dochter van multimiljardair en mede-eigenaar van NFL-team Buffalo Bills Terrence Pegula. Haar moeder Kim Pegula is eveneens mede-eigenaar van het team. Dochter Jessica wil echter liever in het nieuws komen vanwege haar eigen prestaties…

Brady elimineert Vekic

Jessica Brady is nóg een Amerikaanse speelster bij de laatste acht op de Australian Open dit jaar. De nummer 22 van de plaatsingslijst versloeg met 6-1 7-5 de Kroatische Donna Vekic en heeft nog geen set verloren in Melbourne. Vorig jaar haalde Brady de halve finale op de US Open.

Voorafgaand aan haar duel zag Brady landgenote Pegula winnen, haar volgende tegenstandster. Laatstgenoemde stuurde alvast een bijzondere uitnodiging, waar Brady gretig op reageerde…

Nadal maatje te groot voor Fognini

Er werd op voorhand veel verwacht van de wedstrijd tussen Rafael Nadal en Fabio Fognini, maar de Italiaan kon in zijn vierde ronde tegen de Spanjaard niet het niveau halen om écht gevaarlijk te worden. De nummer twee van de wereld was simpelweg te goed: 6-3 6-4 6-2. Nadal heeft voor de 43e keer in zijn loopbaan de laatste acht gehaald op een major (13 keer in Melbourne).

Medvedev wint 18e wedstrijd op rij

De zegereeks van Daniil Medvedev is verlengd tot 18 partijen. In de vierde ronde nam de nummer vier van de wereld eenvoudig afstand van Mackenzie McDonald: 6-4 6-2 6-3. Nooit eerder bereikte de 25-jarige Moskoviet de kwartfinale op de Australian Open.

In gesprek over de de Big3 na zijn wedstrijd, pakte Medvedev zijn rekenmachine erbij…

Rublev verzekert Rusland van primeur

Voor het eerst in de geschiedenis van het proftennis staan er bij de mannen drie Russen in de kwartfinale op een Grand Slamtoernooi. Na toernooiverrassing Aslan Karatsev en collega-topper Daniil Medvedev, maakte Andrey Rublev het trio compleet op de Australian Open. De nummer zeven zag tegenstander Casper Ruud na twee sets opgeven in Margaret Court Arena: 6-2 7-6.

In de kwartfinale nemen Rublev en Medvedev het tegen elkaar op. Over hun vele ontmoetingen in de jeugd en vele andere thema’s sprak Rublev uitgebreid in een boeiende documentaire, die eerder dit jaar werd uitgebracht. Leer (Engels ondertiteld) de bijzondere speler beter kennen…

Barty troeft Rogers af

De trend van Amerikaanse winnaressen in de vierde ronde op de Australian Open is gestopt op het moment dat Ashleigh Barty om de hoek kwam kijken. De nummer één van de wereld stak een stokje voor de plannen van Shelby Rogers, die hoopte de vierde Amerikaanse speelster in de kwartfinales te worden. Met 6-3 6-4 was de Australische de betere.

Muchova stopt Mertens

Lange tijd was ze ongrijpbaar, maar Elise Mertens heeft dan toch een wedstrijd verloren. De Belgische, die voor de Australian Open al een toernooi won, moest in de vierde ronde in Melbourne haar meerdere erkennen in de Tsjechische Karolina Muchova: 7-6 7-5. Voor de nummer 25 van de plaatsingslijst is het haar tweede kwartfinale op een Grand Slamtoernooi.

Tsitsipas krijgt walkover

Stefanos Tsitsipas en Matteo Berrettini zouden de laatste partij van de dag spelen in Rod Laver Arena, maar de Italiaan is zijn buikspierblessure niet te boven gekomen. De Griekse topper kreeg dan ook een walkover naar de laatste acht, waarin hij gaat spelen tegen Nadal.

Dag 9 | Kwartfinales Williams-Halep & Djokovic-Zverev

De eerste kwartfinalepartijen gaan in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag van start. Naomi Osaka en Su-Wei Hsieh trappen af in Rod Laver Arena om 02.30 uur, gevolgd door Grigor Dimitrov tegen qualifier Aslan Karatsev. In het avondprogramma, dat om 09.00 uur op dinsdag aanvangt, staan achtereenvolgens de affiches Serena Williams-Simona Halep en Novak Djokovic-Alexander Zverev gepland. Alle duels zijn live te volgen via Eurosport en de eurosport app!

