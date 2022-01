Evans kende een perfecte voorbereiding op de wedstrijd tegen de Canadees. De Brit hoefde door een afzegging geen wedstrijd te spelen in de tweede ronde. Evans kon daardoor fit op de baan verschijnen.

Auger-Alissime domineerde alleen de wedstrijd en Evans kon niks uithalen tegen de halve finalist van de US Open. Binnen twee uur had de 21-jarige de wedstrijd beslist.

Sinner verliest set, maar houdt hoofd koel

Ook Janik Sinner heeft de volgende ronde in Melbourne bereikt. De Italiaan die elfde staat op de plaatsingslijst schakelde de Japanner Taro Daniel uit. De qualifier was in de tweede ronde nog de kwelgeest geweest van ANdy Murray. Sinner moest een set laten aan de Japanner, maar kon daarna de wedstrijd naar zich toe slepen. 6-4 1-6 6-3 6-1.

Sinner bereikte nog nooit de vierde ronde van de Australian Open. Het Italiaanse toptalent kwam nooit verder dan de tweede ronde.

