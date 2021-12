Spelers en officials landen deze week in Australië om zich voor te bereiden op de start van het seizoen.

Inclusief voorbereidingstoernooien in Sydney, Adelaide en Melbourne zullen er naar alle waarschijnlijkheid zo’n 3.000 mensen naar het land afreizen voor de start van het tennisseizoen. Craig Tiley, toernooidirecteur en voorzitter van de Australische tennisbond, gaf al aan dat het organiseren van deze editie tien keer zo lastig was als de voorgaande edities. Daarbij komen nog eens de spelers die onlangs bij aankomst positief getest werden.

Wat kunnen we na de lange quarantaines en door muizen geplaagde hotels van de vorige editie nu verwachten van de Australian Open?

Geen vaccinatie, geen deelname

Wil je überhaupt meedoen dit jaar, dan zal je gevaccineerd moeten zijn. Daartoe besloten de autoriteiten van Victoria, de staat waarin speelstad Melbourne ligt, onlangs. Dat geldt ook voor spelers die meedoen aan de voorbereidingstoernooien in andere delen van het land. Geen prik, geen deelname, tenzij men een medisch attest kan voorleggen.

De ATP liet recentelijk weten dat 95 procent van de best honderd mannen is gevaccineerd. Van sommige van de ongevaccineerde spelers is al bekend dat zij afzien van deelname. Pierre-Hugues Herbert, winnaar van het mannendubbelspel in 2019, gaf aan dat hij om persoonlijke redenen ervoor kiest het vaccin niet te nemen.

Djokovic

Van wie – ondanks hevige speculaties – nog niet duidelijk is of hij gevaccineerd is of niet, is de huidige nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Vooralsnog is de Serviër wel opgenomen in het speelschema, maar naar verluidt heeft hij zich inmiddels teruggetrokken voor de ATP Cup, die op 1 januari zal beginnen. “Als Djokovic op de baan staat tijdens het Australian Open, dan is hij ofwel gevaccineerd of heeft hij een medisch attest,” zei bondsvoorzitter Tiley vorige week.

Vluchten

Gevaccineerd? Check. Dan is de vlucht het volgende obstakel. De Australische bond heeft ongeveer twintig vluchten gecharterd die de komende week richting Sydney en Melbourne vliegen. De bond heeft hiervoor gekozen om de spelers en officials zo min mogelijk in contact te laten komen met medereizigers. Voor zij op een vlucht mogen, zullen ze maximaal 72 uur van tevoren een negatieve test moeten afleggen.

Spelers mogen overigens ook nog steeds zelf hun vlucht regelen. Bij aankomst worden de spelers dan getest en moeten in quarantaine blijven tot ze een negatieve test kunnen laten zien. Mochten ze positief blijken te zijn, moeten ze tien dagen in quarantaine. Dat laatste ging op voor Denis Shapovalov. De Canadese nummer veertien van de wereld bleek besmet. Zijn landgenoot Felix Auger-Aliassime, die ook met een lijnvlucht naar Mebourne afreisde, bleef eenzelfde lot bespaard.

‘Close contacts’

Afgelopen jaar hanteerde de organisatie rigide regels omtrent zogenaamde ‘close contacts’, waardoor hele vluchten als zodanig werden aangemerkt bij een positieve test. Als een passagier dus positief getest werd, moesten al medepassagiers ook twee volle weken in quarantaine. Daar wijkt men nu van af. Een negatieve test volstaat om de quarantaine te mogen verlaten.

Waar verblijven de spelers?

Net als vorig jaar is er onderkomen geregeld voor de spelers. Alle deelnemers verblijven in het hotel Crown Towers te Melbourne. “Dat zal,” aldus Tiley, “komende januari door alle maatregelen een van de veiligste plekken ter wereld zijn.”

Om contact met buitenstaanders zo minimaal mogelijk te houden, worden de bewegingen van de spelers nauw in de gaten gehouden, zullen zij ter plekke worden getest en rijden auto’s van de organisatie ze van en naar de speellocatie.

“In 2021 beschermden we de samenleving tegen spelers die uit door het virus geteisterde gebieden kwamen, terwijl we het hier nog niet hadden. Nu staat alles in het teken om de spelers en officials te behoeden voor de omicron-variant.”

Ondanks alle maatregelen roept Tiley de spelers toch ook op om gedurende het toernooi op hun eigen kamer te blijven. “ Als ze een kamer of appartement met anderen delen en één iemand van het gezelschap test positief, dan moet iedereen uit die kamer of dat appartement zeven dagen in quarantaine. Ons advies aan de spelers is dus heel simpel: zorg voor een eigen kamer.”

Is er publiek toegestaan?

Vooralsnog wel. Tijdens de Australian Open en alle voorbereidingstoernooien zullen de toeschouwersaantallen niet gelimiteerd worden en Tiley verwacht daar geen verandering meer in. Een uitzondering daarop zou zijn, wanneer de hele staat Victoria in een lockdown gaat, zoals eerder dit jaar voorkwam.

Wie ontbreken er mogelijk in Melbourne?

Een groot deel van de spelers dat actief was tijdens het Mubadala Tennis Championship in Abu Dhabi zag de voorbereiding onderbroken worden door een coronagolf onder de deelnemers. Dat overkwam onder meer Emma Raducanu, Rafael Nadal, Belinda Bencic, Andrey Rublev en Ons Jabeur.

Nadal hield alvast een slag om de arm wat betreft zijn eigen deelname, door te zeggen dat hij niet kon garanderen in Melbourne te zullen spelen, maar heeft er nog alle vertrouwen in dat de 35-jarige Spanjaard toch op de baan zal staan.

Serena Williams, Jennifer Brady, Karolina Muchova, Karolina Pliskova en Dominic Thiem trokken zich eerder al terug vanwege blessures, terwijl de situatie omtrent Djokovic dus maar onduidelijk blijft. Titelverdedigster Naomi Osaka is wel afgereisd naar Australië en zal haar eerste wedstrijden sinds de US Open spelen.

De Australian Open vindt van 17 januari tot en met 30 januari 2022 plaats en is te zien op Eurosport. Alle wedstrijden zijn live te volgen op discovery+.

