“In welke zaak dan ook moet het recht zegevieren en er lijkt recht te zijn gesproken. Ik zal te allen tijde de rechtspraak verdedigen, want ik ben hier groot voorvechter van. Het gaat er niet om of ik Novak wel of niet steun, feit is dat de rechter een uitspraak heeft gedaan”, reageerde Nadal op de radio bij Onda Cero.

In theorie kan de minister van Immigratie alsnog besluiten om Djokovic op het vliegtuig te zetten. Hier moet snel meer over bekend worden. Als de minister hiertoe besluit, wordt de nummer één van de wereld ondanks een gewonnen beroepszaak voor de komende drie jaar geweerd uit Australië.

Concurrentie

“De kans is nu aanwezig dat Djokovic de Australian Open kan spelen en als hij van de rechter mag meedoen, hoop ik dat hij inderdaad van de partij is. Ik wens Novak veel succes”, vervolgde Nadal, die vervolgens grapte dat hij de concurrentie van de ongevaccineerde Djokovic best kan missen in de jacht op Grand Slam 21.

“Uiteindelijk is het in de sportindustrie zoals het is… Er speelt altijd van alles en vaak draait het om geld. Als je er op die manier naar kijkt, is het natuurlijk zo dat deelname van zoveel mogelijk toppers zorgt voor meer interesse. Het is gewoon het beste als een Grand Slam wordt beslist op de baan.”

Het wordt interessant om te zien of Nadal in Melbourne zelf als vanouds weer een factor is om rekening mee te houden, want hij is op de weg terug van een slepende voetblessure en infectie met corona. Het ritmegebrek weerhield hem er niet van om alweer zijn eerste toernooi van 2022 te winnen.

Terug van blessure

De afgelegde weg was echter verre van gemakkelijk, gaf Nadal aan. “Ik heb moeilijke maanden achter de rug waarin ik maar weinig heb kunnen tennissen. Eerlijk gezegd loop ik al anderhalf jaar te sukkelen. Gelukkig ging het afgelopen week redelijk goed en het voelde fijn weer om het echie te spelen.”

“Dit is wat ik wilde, dit is waar ik voor heb gerevalideerd en het doet me goed om het competitieve gevoel weer te ervaren. Winst of verlies voelt haast als bijzaak, ik wilde gewoon weer tennissen en dat is gelukt. Hopelijk kan ik de komende periode positieve stappen blijven zetten.”

