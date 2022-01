Het is de tweede keer in korte tijd dat Djokovic zijn visum kwijtraakt, waarmee de minister van Immigratie ingaat tegen een gerechtelijke uitspraak. De rechter gaf Djokovic zijn visum juist terug. Minister van Immigratie Alex Hawke zet nu alsnog een streep door het verblijf van de tennisser in Melbourne.

Hawke zet zijn bevoegdheid als minister in om persoonlijk een streep te zetten door het visum. “Ik ga hiertoe over op basis van gezondheidsredenen en algemeen belang”, aldus Hawke in een verklaring. “Voordat ik mijn besluit nam, heb ik de informatie verstrekt door zowel de autoriteiten als Djokovic goed bestudeerd.”

Constante dreiging

De negenvoudig winnaar van de Australian Open was donderdag bij de loting in de eerste ronde gekoppeld aan landgenoot Miomir Kecmanovic, maar er was constant dreiging dat deze partij nooit zou worden gespeeld. Die dreiging lijkt nu werkelijkheid te worden.

De onzekerheid rond de deelname van Djokovic heeft de aanloop naar de eerste Grand Slam van 2022 flink overschaduwd, waarbij ook collega-tennissers van zich lieten horen. Onder meer Stefanos Tsitsipas voelde zich voor gek gezet omdat hij zich netjes aan de regels hield, terwijl Djokovic eventjes leek te kunnen deelnemen terwijl hij zich nergens iets van aantrok.

Positieve test

Djokovic is niet gevaccineerd, gaf onjuiste antwoorden op zijn inreisformulier en bleek ook de voorschriften rond een positieve coronatest niet goed te hebben gevolgd. Hij verscheen diverse keren – zonder mondmasker – in het openbaar en ging pas na een interview met L’Equipe in quarantaine.

Het is niet bekend of Djokovic nu weer wordt vastgezet of dat hij eerst zelf de kans krijgt om in een vliegtuig te stappen om Australië te verlaten. Hij zat eerder diverse dagen vast in een quarantainehotel, in vrijheidsbeperking en met alles wat daarbij hoort. Dit was in afwachting van de eerste, gewonnen beroepszaak.

Wellicht komt er nu een tweede gerechtelijke zitting, maar meer dan ooit lijkt de Australian Open zonder Djokovic van start te gaan. Het wachten is op een ongetwijfeld stevige tegenreactie uit het kamp-Djokovic.

