AusOpen | Ballenmeisje gaat er vandoor met gesloopt racket van Shapovalov

Shapovalov deed niet alleen van zich spreken door van een achterstand terug te knokken, maar ook vanwege diverse randzaken. De nummer veertien geplaatst wist Nadal te dwingen tot een vijfde set voordat hij zich definitief gewonnen moest geven.

Tussendoor had Shapovalov had aan de stok met zowel de umpire als Nadal omdat hij vond dat zijn tegenstander wel erg veel tijd nam tussen de punten door. “Jullie zijn corrupt”, beet hij de umpire twee keer toe. Het floepte er dus niet helemaal per ongeluk uit.

Opzienbarend

Ook de reactie van Shapovalov na het laatst gespeelde punt was vrij opzienbarend. Hij verpulverde zijn racket en verliet snel de baan. Het racket bleef achter on court, waarop een ballenmeisje het racket oppakte en meenam.

Er wordt natuurlijk van gemaakt dat het ballenmeisje er vandoor gaat met het racket en een mooi souvenir mee naar huis neemt, maar grote kans dat dit gewoon standaardprocedure is en het racket achter de schermen snel is ingeleverd. Maar daar zijn natuurlijk geen beelden van, waardoor verhalen een eigen leven gaan leiden.

