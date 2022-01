Het was voor Barty haar derde Grand Slam-finale en door ook deze eindstrijd in winst om te zetten, is ze nog altijd ongeslagen. De 25-jarige kwam het toernooi door zonder setverlies. Sterker nog, het was zelfs opzienbarend toen ze na 63 holds weer eens een keer werd gebroken op eigen service.

Barty domineerde en deed wat er werd verwacht. Een clash met Naomi Osaka stond gepland voor de vierde ronde, maar de Japanse was niet in staat de verwachtingen waar te maken en ging al eerder onderuit. Het zegt achteraf misschien wel nog meer over de klasse van Barty.

Enorme druk

Desondanks was de druk natuurlijk groot voor Barty, Iedereen verwachtte dat ze wel eventjes zou winnen. Ondertussen gingen de kijkcijfers in Australië door het dak, waardoor Barty op een gegeven moment alleen nog maar kon verliezen omdat ze al zo’n beetje tot winnares was verklaard.

Het was heel knap van Barty om overeind te blijven. Dit was voor haar de moeilijkste van alle Grand Slams om te winnen. Favoriet zijn in je eigen land zorgt voor een enorme hoeveelheid druk. Het werd eventjes spannend na een dubbele break in de tweede set, wat een 1-5 achterstand opleverde, maar zelfs dat zette de Australische recht.

Vechtjas

Tegenstandster Collins bewees in de tweede set inderdaad een vechtjas te zijn, maar Barty was dat net zo goed. Het lukte Collins niet om het af te maken tijdens de tweede set en toen Barty steeds weer dichterbij sloop, voelde je het einde van de partij naderen.

Het was voor Barty na winst op Roland Garros en Wimbledon haar derde Grand Slam-winst, waarmee een overwinning tijdens de US Open dus een Career Grand Slam kan opleveren. De US Open won ze al eens in de dubbels, dus de route naar succes is enigszins bekend.

Inheems

Barty ontving haar prijs in de uitzinnige Rod Laver Arena tot haar grote verrassing uit handen van Evonne Goolagong Cawley, een inheemse Australische, levende legende en voorbeeld van Barty. Ze is de eerste Australische winnares van de Australian Open sinds 1978, toen Chris O'Neil de beste was.

