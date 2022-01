Drie games

Barty moest slechts twee games afstaan tegen de Italiaanse waarmee ze nu in het toernooi pas drie games heeft verloren. Eerder in het toernooi won de Australische al gemakkelijk van de Oekraïense Lesia Tsurenko met 6-0 6-1. Dankzij een paar lange deucegames had ze daar maar liefst 54 minuten voor nodig...

Ad

Hardloopschoenen

Australian Open AusOpen | Barty na haar zege op Bronzetti EEN UUR GELEDEN

De thuisspeelster gaat het in de derde ronde opnemen tegen een landgenoot van Bronzetti, de nummer 30 van de wereld Camila Giorgi. Na afloop vertelde Barty al op haar hoede te zijn voor haar volgende tegenstandster. "Ze is een geweldige 'ballstriker' en ze is niet bang om vanaf de baseline raken klappen uit te delen. Ik zal mijn hardloopschoenen mee moeten nemen tegen haar. Als ik een beetje ga slicen en wat ga variëren gaan we wel zien hoe het loopt", aldus een kalme Barty.

AusOpen | Barty na haar zege op Bronzetti

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Nadal via Hanfmann gemakkelijk naar derde ronde EEN UUR GELEDEN