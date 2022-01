Meteen in het begin van de wedstrijd zette Barty de toon. Ze breakte Keys en sloeg op haar eigen servicegame een lovegame. Door haar harde groundstrokes en haar sterke combinatiespel bracht ze de Amerikaanse nummer 51 van de wereld constant in de problemen. De eerste set trok Barty in 26 minuten naar haar toe.

De tweede set wist Keys iets meer tegenstand te bieden. Ze begon iets minder fouten te maken, maar kon het haar tegenstander nauwelijks moeilijk maken. Ze kreeg op 2-2 haar eerste breakkans van de wedstrijd, maar wist die niet te verzilveren. Na iets meer dan een uur tennissen verzilverde Barty haar eerste wedstrijdpunt.

Eerste Australische sinds 1980

Ashleigh Barty is door haar overwinning de eerste Australische die in de finale staat sinds Wendy Turnbull dat deed in 1980. Twee jaar eerder was Chris O'Neil de laatste Australische die won.

Barty speelt de finale tegen de winnares van de wedstrijd tussen Iga Swiatek (7) en Danielle Collins (27) die later vandaag gespeeld wordt.

