Nadat eerder al jan en alleman hun mening gaf over de zaak-Djokovic, heeft nu ook zijn oude coach Becker zijn zegje gedaan. In een interview met de BBC brak de Duitser een lans voor zijn voormalige pupil. "We moeten voorzichtig zijn in ons oordeel."

De Duitser snapt dat men in Australië op zijn zachtst gezegd niet blij is met de situatie rond de Servische topspeler en dat ook de tennisser zich aan dezelfde regels dient te houden die ervoor gezorgd hebben dat sommige Australiërs al twee jaar hun familie niet gezien hebben, maar Becker wil daarbij ook enige nuance aanbrengen: "Net als vijf andere spelers had Novak een medische vrijstelling gekregen, maar bij zijn visum-aanvraag heeft hij mogelijk een foutje gemaakt ."

Gevraagd naar het ontvangst dat Djokovic in Melbourne te wachten staat, mocht de Serviër alsnog toestemming krijgen te spelen op de Australian Open, antwoordde Becker: "Hij is sowieso niet de meest geliefde speler, maar het zou goed zijn voor het Australische tennis en de sport in het algemeen als Djokovic wel de baan op mag. Hij is een van de beste tennissers aller tijden."

Sterke sportman, sterke persoonlijkheid

De Duitser weet waartoe Djokovic in staat is op het hardcourt van Melbourne. Viermaal zag hij de mondiale topspeler vanuit diens box de eindwinst boeken in de Rod Laver Arena. "Hij is niet alleen een geweldige sterke sportman, maar heeft ook een sterke persoonlijkheid, die weleens verkeerd begrepen kan worden."

"Bij zijn eerste persconferentie zal hij de juiste woorden vinden om de gemoederen te bedaren, maar ik snap de woede van de mensen ook heel goed," vervolgde Boom Boom Becker, die namens Eurosport de Australian Open zal analyseren.

