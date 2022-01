AusOpen | Berrettini na lange vijfsetter naar halve finale ten koste van Monfils

Berrettini domineert

Voorafgaand aan deze partij had Monfils nog geen set laten liggen in het toernooi, maar daar bracht de Italiaan snel verandering in. Hij domineerde met zijn harde service en plaatste in de eerste twee sets telkens een break om zodoende het verschil te maken.

Op eigen service kwam Berrettini - behoudens een ruim twintig minuten durende game aan het begin van de tweede set - amper in de problemen.

Comeback Monfils

Daarna was het de beurt aan de Monfils. De service van Berrettini ging wat minder lopen en daar profiteerde de Fransman optimaal van. Hij brak de Italiaan in de zesde game van de derde set, en dankzij twee late breaks in de vierde moest een beslissende set gaan uitwijzen wie de tegenstander zou worden van Rafael Nadal, die eerder op de dag ook vijf sets nodig had tegen de Canadees Denis Shapovalov.

Snelle beslissing

De grandioze opmars van Monfils werd al snel in de kiem gesmoord door Berrettini. Hij brak Monfils in diens eerste twee servicegames en daarmee was het verzet van de Fransman eigenlijk al direct gebroken.

De nummer zeven van de wereld hield het hoofd koel en serveerde kalmpjes naar een 6-2 setwinst, waardoor hij zich verzekerde van een plek in de halve finale. In die halve finale komt hij Rafael Nadal tegen.

