Berrettini kwam zijn eersterondepartij tegen de Amerikaan Brandon Nakashima al moeilijk door. De Italiaan had daar ook vier zware sets nodig om af te rekenen met zijn opponent, en bedankte voor die zege het maagtabletje imodium dat hij voor de wedstrijd had geslikt.

Vandaag was het ook hard werken voor de grote Italiaan. Tegen Koslov verloor Berrettini de tweede set met 6-4, maar de finalist van Wimbledon vorig jaar kon gelukkig voor hem nog een tandje bijschakelen om de zege zodoende veilig te stellen.

Na afloop reageerde Berrettini als volgt. "Het was een zware wedstrijd. Ik heb nog nooit tegen Stefan gespeeld en hij is echt een taaie speler. Ik speelde zeker niet op mijn allerbest maar dat was ook zeker de verdienste van mijn tegenstander. Hij laat het eruit zien alsof hij staat te slapen, met af en toe een zachte bal ertussen, maar dan slaat hij ineens genadeloos toe. Ik was af en toe een vlieg die in zijn web belandde, maar gelukkig heb ik me erdoorheen kunnen slepen", aldus een al met al tevreden Berrettini.

Alcaraz

De nummer zeven van de plaatsingslijst zal zijn topvorm snel moeten gaan vinden, want in de derde ronde wacht het Spaanse supertalent Carlos Alcaraz voor de Italiaan. De Spanjaard had het een stuk gemakkelijker dan Berrettini. Hij won zijn tweederonde partij in straight sets van de Serviër Dusan Lajovic.

